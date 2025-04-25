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Концерт на Красной площади исключили из плана мероприятий на 9 мая
Концерт на Красной площади исключили из плана мероприятий на 9 мая - РИА Новости, 25.04.2025
Концерт на Красной площади исключили из плана мероприятий на 9 мая
Правительство РФ исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве из плана мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T22:22:00+03:00
2025-04-25T22:22:00+03:00
2025-04-25T22:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
москва
михаил мишустин
правительство рф
день победы
день победы. подготовка к празднику
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство РФ исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве из плана мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В соответствии с распоряжением внесены изменения в пункт 3 плана "основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". Мероприятие "Праздничный концерт на Красной площади в г. Москве", которое должно было состояться 9 мая, исключено из перечня.
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Концерт на Красной площади исключили из плана мероприятий на 9 мая
Правительство исключило концерт на Красной площади из плана мероприятий на 9 мая