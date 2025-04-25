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Двух боевиков ВСУ приговорили к срокам за теракты в Курской области - РИА Новости, 25.04.2025
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18:35 25.04.2025 (обновлено: 18:45 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/prigovor-2013490865.html
Двух боевиков ВСУ приговорили к срокам за теракты в Курской области
Двух боевиков ВСУ приговорили к срокам за теракты в Курской области - РИА Новости, 25.04.2025
Двух боевиков ВСУ приговорили к срокам за теракты в Курской области
Два украинских солдата, вторгшихся в Курскую область, приговорены к длительным срокам лишения свободы за совершение терактов, сообщает СК России в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:35:00+03:00
2025-04-25T18:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Два украинских солдата, вторгшихся в Курскую область, приговорены к длительным срокам лишения свободы за совершение терактов, сообщает СК России в Telegram-канале. "Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора солдату 82 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Андрею Журбе... Приговором суда Журбе назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, из них 4 года в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства. Следствием и судом установлено, что 8 августа 2024 года Журба совместно с иными военнослужащими 82 отдельной десантно-штурмовой бригады в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию РФ. Находясь в хуторе Олешня Суджанского района Курской области, он минировал дороги, а также, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации гражданского населения. Кроме того, как сообщается в Telegram-канале СК РФ, за совершение теракта в Курской области осужден солдат 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ Александр Яскевич. "Приговором суда Яскевичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что, находясь в селе Веселое Глушковского района Курской области, Яскевич оборудовал в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, с которых неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению. Кроме этого, он минировал дороги в целях препятствования эвакуации местных жителей.
https://ria.ru/20250425/vsu-2013397488.html
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происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Двух боевиков ВСУ приговорили к срокам за теракты в Курской области

Два украинских военных получили сроки до 16 лет за теракты в Курской области

© Следком/TelegramУкраинскому солдату вынесен обвинительный приговор за препятствование эвакуации мирного населения Курской области
Украинскому солдату вынесен обвинительный приговор за препятствование эвакуации мирного населения Курской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Следком/Telegram
Украинскому солдату вынесен обвинительный приговор за препятствование эвакуации мирного населения Курской области
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Два украинских солдата, вторгшихся в Курскую область, приговорены к длительным срокам лишения свободы за совершение терактов, сообщает СК России в Telegram-канале.
"Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора солдату 82 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Андрею Журбе... Приговором суда Журбе назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, из них 4 года в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.
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Следствием и судом установлено, что 8 августа 2024 года Журба совместно с иными военнослужащими 82 отдельной десантно-штурмовой бригады в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию РФ. Находясь в хуторе Олешня Суджанского района Курской области, он минировал дороги, а также, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации гражданского населения.
Кроме того, как сообщается в Telegram-канале СК РФ, за совершение теракта в Курской области осужден солдат 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ Александр Яскевич.
"Приговором суда Яскевичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, находясь в селе Веселое Глушковского района Курской области, Яскевич оборудовал в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, с которых неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению. Кроме этого, он минировал дороги в целях препятствования эвакуации местных жителей.
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