Двух боевиков ВСУ приговорили к срокам за теракты в Курской области
Два украинских военных получили сроки до 16 лет за теракты в Курской области
© Следком/TelegramУкраинскому солдату вынесен обвинительный приговор за препятствование эвакуации мирного населения Курской области
Украинскому солдату вынесен обвинительный приговор за препятствование эвакуации мирного населения Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Два украинских солдата, вторгшихся в Курскую область, приговорены к длительным срокам лишения свободы за совершение терактов, сообщает СК России в Telegram-канале.
"Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора солдату 82 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Андрею Журбе... Приговором суда Журбе назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, из них 4 года в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.
Следствием и судом установлено, что 8 августа 2024 года Журба совместно с иными военнослужащими 82 отдельной десантно-штурмовой бригады в целях совершения террористического акта незаконно вторгся на территорию РФ. Находясь в хуторе Олешня Суджанского района Курской области, он минировал дороги, а также, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации гражданского населения.
Кроме того, как сообщается в Telegram-канале СК РФ, за совершение теракта в Курской области осужден солдат 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ Александр Яскевич.
"Приговором суда Яскевичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, находясь в селе Веселое Глушковского района Курской области, Яскевич оборудовал в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, с которых неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению. Кроме этого, он минировал дороги в целях препятствования эвакуации местных жителей.