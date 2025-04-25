https://ria.ru/20250425/prigovor-2013365726.html

Наемнику из Бельгии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор

Наемнику из Бельгии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор - РИА Новости, 25.04.2025

Наемнику из Бельгии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор

Верховный суд ДНР заочно осудил на 14 лет строгого режима гражданина Бельгии Максима Роджера Генри Баррата, обвиняемого в наемничестве, передает корреспондент... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:43:00+03:00

2025-04-25T11:43:00+03:00

2025-04-25T11:43:00+03:00

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно осудил на 14 лет строгого режима гражданина Бельгии Максима Роджера Генри Баррата, обвиняемого в наемничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить ему наказание в виде 14 лет строгого режима", - объявил председательствующий в суде. СК РФ в Telegram-канале в свою очередь сообщил, что наемник объявлен в международный розыск. Баррат заочно обвинялся по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, наемник прибыл на территорию Украины и вступил в ряды "интернационального легиона" территориальной обороны Украины, в составе которого участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации на территории ДНР. Кроме того, он совместно со 131-й бригадой государственной разведки Украины привлекался для сбора разведданных и проводимых операций против ВС РФ. При вступлении в вооруженные формирования Баррат был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием, специальным снаряжением, снабжался продуктами питания, а также иными необходимыми средствами для жизнедеятельности. За эти действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,6 миллиона рублей. По данным УВД Харьковской области, Бархат Максим Роджер Генри родился 15 июня 1989 года в городе Орлеан, Франция. Несколько лет, до 2018 года, воевал в составе курдских формирований на севере Сирии и Ирака. Вернувшись с Ближнего Востока, жил в Бельгии, где привлекался к суду за насилие в семье по отношению к жене. В 2022 году отправился на Украину, где совместно с сослуживцами по Сирии и Ираку основал подразделение Dark Angels. Тренировал украинских боевиков. В мае 2024 года жительница села Глубокое (Харьковская область), освобожденного российскими войсками, заявила, что во время оккупации ВСУ к ней в дом ночью ворвались двое иностранных наемников и изнасиловали. Нападавшие носили шевроны с французским флагом и говорили по-французски. Позднее женщина опознала насильников по фото - ими оказались Баррат Максим Роджер Генри и Лангидик Квентин Чванно. Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что УВД Харьковской области завело дело против Баррата Максима Роджера Генри по статьям об изнасиловании (часть 2 статьи 131 УК РФ) и наемничестве (часть 3 статьи 359). Санкции статей за совершенные преступления предусматривают наказание до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20250424/dnr-2013231193.html

https://ria.ru/20250418/naemniki-2012200752.html

https://ria.ru/20250418/naemnik-2012167991.html

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украина, харьковская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, общество