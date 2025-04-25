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Наемнику из Бельгии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор - РИА Новости, 25.04.2025
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Наемнику из Бельгии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор
Наемнику из Бельгии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор - РИА Новости, 25.04.2025
Наемнику из Бельгии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор
Верховный суд ДНР заочно осудил на 14 лет строгого режима гражданина Бельгии Максима Роджера Генри Баррата, обвиняемого в наемничестве, передает корреспондент... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:43:00+03:00
2025-04-25T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно осудил на 14 лет строгого режима гражданина Бельгии Максима Роджера Генри Баррата, обвиняемого в наемничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить ему наказание в виде 14 лет строгого режима", - объявил председательствующий в суде. СК РФ в Telegram-канале в свою очередь сообщил, что наемник объявлен в международный розыск. Баррат заочно обвинялся по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, наемник прибыл на территорию Украины и вступил в ряды "интернационального легиона" территориальной обороны Украины, в составе которого участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации на территории ДНР. Кроме того, он совместно со 131-й бригадой государственной разведки Украины привлекался для сбора разведданных и проводимых операций против ВС РФ. При вступлении в вооруженные формирования Баррат был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием, специальным снаряжением, снабжался продуктами питания, а также иными необходимыми средствами для жизнедеятельности. За эти действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,6 миллиона рублей. По данным УВД Харьковской области, Бархат Максим Роджер Генри родился 15 июня 1989 года в городе Орлеан, Франция. Несколько лет, до 2018 года, воевал в составе курдских формирований на севере Сирии и Ирака. Вернувшись с Ближнего Востока, жил в Бельгии, где привлекался к суду за насилие в семье по отношению к жене. В 2022 году отправился на Украину, где совместно с сослуживцами по Сирии и Ираку основал подразделение Dark Angels. Тренировал украинских боевиков. В мае 2024 года жительница села Глубокое (Харьковская область), освобожденного российскими войсками, заявила, что во время оккупации ВСУ к ней в дом ночью ворвались двое иностранных наемников и изнасиловали. Нападавшие носили шевроны с французским флагом и говорили по-французски. Позднее женщина опознала насильников по фото - ими оказались Баррат Максим Роджер Генри и Лангидик Квентин Чванно. Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что УВД Харьковской области завело дело против Баррата Максима Роджера Генри по статьям об изнасиловании (часть 2 статьи 131 УК РФ) и наемничестве (часть 3 статьи 359). Санкции статей за совершенные преступления предусматривают наказание до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20250424/dnr-2013231193.html
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украина, харьковская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Общество
Наемнику из Бельгии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор

Наемник из Бельгии, воевавший за ВСУ, заочно приговорен к 14 годам заключения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно осудил на 14 лет строгого режима гражданина Бельгии Максима Роджера Генри Баррата, обвиняемого в наемничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить ему наказание в виде 14 лет строгого режима", - объявил председательствующий в суде.
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24 апреля, 16:15
СК РФ в Telegram-канале в свою очередь сообщил, что наемник объявлен в международный розыск.
Баррат заочно обвинялся по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, наемник прибыл на территорию Украины и вступил в ряды "интернационального легиона" территориальной обороны Украины, в составе которого участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации на территории ДНР.
Кроме того, он совместно со 131-й бригадой государственной разведки Украины привлекался для сбора разведданных и проводимых операций против ВС РФ. При вступлении в вооруженные формирования Баррат был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием, специальным снаряжением, снабжался продуктами питания, а также иными необходимыми средствами для жизнедеятельности. За эти действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,6 миллиона рублей.
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По данным УВД Харьковской области, Бархат Максим Роджер Генри родился 15 июня 1989 года в городе Орлеан, Франция. Несколько лет, до 2018 года, воевал в составе курдских формирований на севере Сирии и Ирака. Вернувшись с Ближнего Востока, жил в Бельгии, где привлекался к суду за насилие в семье по отношению к жене. В 2022 году отправился на Украину, где совместно с сослуживцами по Сирии и Ираку основал подразделение Dark Angels. Тренировал украинских боевиков.
В мае 2024 года жительница села Глубокое (Харьковская область), освобожденного российскими войсками, заявила, что во время оккупации ВСУ к ней в дом ночью ворвались двое иностранных наемников и изнасиловали. Нападавшие носили шевроны с французским флагом и говорили по-французски. Позднее женщина опознала насильников по фото - ими оказались Баррат Максим Роджер Генри и Лангидик Квентин Чванно. Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что УВД Харьковской области завело дело против Баррата Максима Роджера Генри по статьям об изнасиловании (часть 2 статьи 131 УК РФ) и наемничестве (часть 3 статьи 359). Санкции статей за совершенные преступления предусматривают наказание до пожизненного лишения свободы.
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