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В Приангарье продлили действие регионального маткапитала - РИА Новости, 25.04.2025
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
18:56 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/priangarja-2013495166.html
В Приангарье продлили действие регионального маткапитала
В Приангарье продлили действие регионального маткапитала - РИА Новости, 25.04.2025
В Приангарье продлили действие регионального маткапитала
Выплата регионального материнского капитала в Приангарье будет действовать бессрочно, в настоящее время его выплату продлили до 2030 года, сообщил во время... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:56:00+03:00
2025-04-25T18:56:00+03:00
иркутская область
жилье
игорь кобзев
материнский капитал
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ИРКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Выплата регионального материнского капитала в Приангарье будет действовать бессрочно, в настоящее время его выплату продлили до 2030 года, сообщил во время оглашения послания о положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной госполитики губернатор региона Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области в пятницу огласил послание депутатам регионального парламента. Он отметил, что поддержка материнства и детства, решение демографических вопросов в Приангарье – одни из приоритетных задач в работе органов власти всех уровней. Для их решения действует комплексная система мер поддержки рождаемости. Важнейший компонент в работе – это прямая финансовая поддержка семей: региональные выплаты при рождении детей, льготы на жилье, субсидии многодетным. "Мы продлили действие регионального материнского капитала до 2030 года. Его размер сейчас составляет 153,5 тысячи рублей. В ближайших планах – установить бессрочное действие областного материнского капитала. Поручаю министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подготовить и внести на рассмотрение в законодательное собрание проект соответствующего закона Иркутской области не позднее 1 сентября 2025 года", – сказал Кобзев. Кроме того, губернатор призвал активнее проводить в регионе социальные кампании, отметив, что повышение рождаемости возможно не только благодаря комплексу экономических мер, но и благодаря смене общественных установок, продвижению статуса семьи. Сейчас статус многодетной семьи в регионе имеют более 40 тысяч семей.
https://ria.ru/20250425/priangarja-2013476053.html
https://ria.ru/20250410/kobzev-2010574008.html
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жилье, игорь кобзев, материнский капитал
Иркутская область, Жилье, Игорь Кобзев, Материнский капитал
В Приангарье продлили действие регионального маткапитала

В Приангарье продлили действие регионального маткапитала до 2030 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
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ИРКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Выплата регионального материнского капитала в Приангарье будет действовать бессрочно, в настоящее время его выплату продлили до 2030 года, сообщил во время оглашения послания о положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной госполитики губернатор региона Игорь Кобзев.
Губернатор Иркутской области в пятницу огласил послание депутатам регионального парламента. Он отметил, что поддержка материнства и детства, решение демографических вопросов в Приангарье – одни из приоритетных задач в работе органов власти всех уровней. Для их решения действует комплексная система мер поддержки рождаемости. Важнейший компонент в работе – это прямая финансовая поддержка семей: региональные выплаты при рождении детей, льготы на жилье, субсидии многодетным.
Послание губернатора Иркутской области Игоря Кобзева - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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"Мы продлили действие регионального материнского капитала до 2030 года. Его размер сейчас составляет 153,5 тысячи рублей. В ближайших планах – установить бессрочное действие областного материнского капитала. Поручаю министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подготовить и внести на рассмотрение в законодательное собрание проект соответствующего закона Иркутской области не позднее 1 сентября 2025 года", – сказал Кобзев.
Кроме того, губернатор призвал активнее проводить в регионе социальные кампании, отметив, что повышение рождаемости возможно не только благодаря комплексу экономических мер, но и благодаря смене общественных установок, продвижению статуса семьи. Сейчас статус многодетной семьи в регионе имеют более 40 тысяч семей.
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Иркутская областьЖильеИгорь КобзевМатеринский капитал
 
 
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