В Приангарье продлили действие регионального маткапитала
В Приангарье продлили действие регионального маткапитала до 2030 года
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
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ИРКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Выплата регионального материнского капитала в Приангарье будет действовать бессрочно, в настоящее время его выплату продлили до 2030 года, сообщил во время оглашения послания о положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной госполитики губернатор региона Игорь Кобзев.
Губернатор Иркутской области в пятницу огласил послание депутатам регионального парламента. Он отметил, что поддержка материнства и детства, решение демографических вопросов в Приангарье – одни из приоритетных задач в работе органов власти всех уровней. Для их решения действует комплексная система мер поддержки рождаемости. Важнейший компонент в работе – это прямая финансовая поддержка семей: региональные выплаты при рождении детей, льготы на жилье, субсидии многодетным.
"Мы продлили действие регионального материнского капитала до 2030 года. Его размер сейчас составляет 153,5 тысячи рублей. В ближайших планах – установить бессрочное действие областного материнского капитала. Поручаю министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подготовить и внести на рассмотрение в законодательное собрание проект соответствующего закона Иркутской области не позднее 1 сентября 2025 года", – сказал Кобзев.
Кроме того, губернатор призвал активнее проводить в регионе социальные кампании, отметив, что повышение рождаемости возможно не только благодаря комплексу экономических мер, но и благодаря смене общественных установок, продвижению статуса семьи. Сейчас статус многодетной семьи в регионе имеют более 40 тысяч семей.
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