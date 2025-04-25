Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье создадут кластер по глубокой переработке полимеров - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
17:29 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/priangarja-2013476053.html
В Приангарье создадут кластер по глубокой переработке полимеров
В Приангарье создадут кластер по глубокой переработке полимеров - РИА Новости, 25.04.2025
В Приангарье создадут кластер по глубокой переработке полимеров
Кластер по глубокой переработке полимеров необходимо создать в Иркутской области, для этого есть все необходимые условия, в частности, в ближайшее время в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:29:00+03:00
2025-04-25T17:29:00+03:00
иркутская область
россия
игорь кобзев
иркутская нефтяная компания
инком
мс-21
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013474539_0:97:1600:997_1920x0_80_0_0_e12fce27cbd81b71b21f069d13956fc1.jpg
ИРКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Кластер по глубокой переработке полимеров необходимо создать в Иркутской области, для этого есть все необходимые условия, в частности, в ближайшее время в регионе будут произведены первые промышленные партии полимеров на новом предприятии Иркутской нефтяной компании, сообщил во время оглашения послания о положении дел в Приангарье за 2024 год и основных направлениях областной госполитики на 2025 год губернатор Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области в пятницу огласил послание депутатам регионального парламента, во время которого акцентировал внимание на работе по снижению доли импорта в валовом региональном продукте. По словам главы Приангарья, на сегодняшний день из 45 видов ввозимых в Иркутскую область товаров уже замещено 24 вида продукции. В числе наиболее крупных проектов новейший самолет МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе. Компания "Фармасинтез" готовится к выпуску не имеющего аналогов в мире противоспаечного препарата. Также в ближайшей перспективе в регионе будут произведены первые промышленные партии высококачественных полимеров на новом современном предприятии Иркутской нефтяной компании (ИНК). "У нас есть возможность, и мы должны сформировать еще один мощный промышленный профиль региона. Я прошу министерство экономического развития Иркутской области совместно с ИНК и инжиниринговыми центрами организовать серию отраслевых сессий и переговоров с потенциальными поставщиками оборудования и инвесторами, а также представить предложения по созданию в регионе кластера по глубокой переработке полимеров с реальной поддержкой институтов развития", – сказал Кобзев. Отдельно губернатор остановился на развитии международных экономических связей. По итогам 2024 года объем внешнеторгового оборота увеличился на 11% по сравнению с 2023 годом и составил более 11 миллиардов долларов. При этом экспорт вырос на 8%, с зарубежными партнерами работают более 600 региональных компаний. Иркутская область занимает 10-е место среди регионов России по объему экспорта. К 2030 году Иркутская область планирует увеличить объём экспорта до 12 миллиардов долларов, одновременно обеспечив рост экспорта несырьевых и неэнергетических товаров на 70%.
https://ria.ru/20250410/priangare-2010375144.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013474539_34:0:1457:1067_1920x0_80_0_0_c2452ac4b8b2e10f612e6c421e8d6c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь кобзев, иркутская нефтяная компания, инком, мс-21
Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Иркутская нефтяная компания, Инком, МС-21
В Приангарье создадут кластер по глубокой переработке полимеров

Губернатор Кобзев: кластер по глубокой переработке полимеров нужен в Приангарье

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области Послание губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
Послание губернатора Иркутской области Игоря Кобзева - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области
Послание губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Кластер по глубокой переработке полимеров необходимо создать в Иркутской области, для этого есть все необходимые условия, в частности, в ближайшее время в регионе будут произведены первые промышленные партии полимеров на новом предприятии Иркутской нефтяной компании, сообщил во время оглашения послания о положении дел в Приангарье за 2024 год и основных направлениях областной госполитики на 2025 год губернатор Игорь Кобзев.
Губернатор Иркутской области в пятницу огласил послание депутатам регионального парламента, во время которого акцентировал внимание на работе по снижению доли импорта в валовом региональном продукте. По словам главы Приангарья, на сегодняшний день из 45 видов ввозимых в Иркутскую область товаров уже замещено 24 вида продукции. В числе наиболее крупных проектов новейший самолет МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе. Компания "Фармасинтез" готовится к выпуску не имеющего аналогов в мире противоспаечного препарата. Также в ближайшей перспективе в регионе будут произведены первые промышленные партии высококачественных полимеров на новом современном предприятии Иркутской нефтяной компании (ИНК).
Здание администрации Иркутской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Приангарье готово стать одной из площадок кластера редкоземельных металлов
10 апреля, 06:26
"У нас есть возможность, и мы должны сформировать еще один мощный промышленный профиль региона. Я прошу министерство экономического развития Иркутской области совместно с ИНК и инжиниринговыми центрами организовать серию отраслевых сессий и переговоров с потенциальными поставщиками оборудования и инвесторами, а также представить предложения по созданию в регионе кластера по глубокой переработке полимеров с реальной поддержкой институтов развития", – сказал Кобзев.
Отдельно губернатор остановился на развитии международных экономических связей. По итогам 2024 года объем внешнеторгового оборота увеличился на 11% по сравнению с 2023 годом и составил более 11 миллиардов долларов. При этом экспорт вырос на 8%, с зарубежными партнерами работают более 600 региональных компаний. Иркутская область занимает 10-е место среди регионов России по объему экспорта.
К 2030 году Иркутская область планирует увеличить объём экспорта до 12 миллиардов долларов, одновременно обеспечив рост экспорта несырьевых и неэнергетических товаров на 70%.
 
Иркутская областьРоссияИгорь КобзевИркутская нефтяная компанияИнкомМС-21
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала