В Приангарье создадут кластер по глубокой переработке полимеров
Губернатор Кобзев: кластер по глубокой переработке полимеров нужен в Приангарье
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области Послание губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области
Послание губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
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ИРКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Кластер по глубокой переработке полимеров необходимо создать в Иркутской области, для этого есть все необходимые условия, в частности, в ближайшее время в регионе будут произведены первые промышленные партии полимеров на новом предприятии Иркутской нефтяной компании, сообщил во время оглашения послания о положении дел в Приангарье за 2024 год и основных направлениях областной госполитики на 2025 год губернатор Игорь Кобзев.
Губернатор Иркутской области в пятницу огласил послание депутатам регионального парламента, во время которого акцентировал внимание на работе по снижению доли импорта в валовом региональном продукте. По словам главы Приангарья, на сегодняшний день из 45 видов ввозимых в Иркутскую область товаров уже замещено 24 вида продукции. В числе наиболее крупных проектов новейший самолет МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе. Компания "Фармасинтез" готовится к выпуску не имеющего аналогов в мире противоспаечного препарата. Также в ближайшей перспективе в регионе будут произведены первые промышленные партии высококачественных полимеров на новом современном предприятии Иркутской нефтяной компании (ИНК).
"У нас есть возможность, и мы должны сформировать еще один мощный промышленный профиль региона. Я прошу министерство экономического развития Иркутской области совместно с ИНК и инжиниринговыми центрами организовать серию отраслевых сессий и переговоров с потенциальными поставщиками оборудования и инвесторами, а также представить предложения по созданию в регионе кластера по глубокой переработке полимеров с реальной поддержкой институтов развития", – сказал Кобзев.
Отдельно губернатор остановился на развитии международных экономических связей. По итогам 2024 года объем внешнеторгового оборота увеличился на 11% по сравнению с 2023 годом и составил более 11 миллиардов долларов. При этом экспорт вырос на 8%, с зарубежными партнерами работают более 600 региональных компаний. Иркутская область занимает 10-е место среди регионов России по объему экспорта.
К 2030 году Иркутская область планирует увеличить объём экспорта до 12 миллиардов долларов, одновременно обеспечив рост экспорта несырьевых и неэнергетических товаров на 70%.