https://ria.ru/20250425/priangarja-2013476053.html

В Приангарье создадут кластер по глубокой переработке полимеров

В Приангарье создадут кластер по глубокой переработке полимеров - РИА Новости, 25.04.2025

В Приангарье создадут кластер по глубокой переработке полимеров

Кластер по глубокой переработке полимеров необходимо создать в Иркутской области, для этого есть все необходимые условия, в частности, в ближайшее время в... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:29:00+03:00

2025-04-25T17:29:00+03:00

2025-04-25T17:29:00+03:00

иркутская область

россия

игорь кобзев

иркутская нефтяная компания

инком

мс-21

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ИРКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Кластер по глубокой переработке полимеров необходимо создать в Иркутской области, для этого есть все необходимые условия, в частности, в ближайшее время в регионе будут произведены первые промышленные партии полимеров на новом предприятии Иркутской нефтяной компании, сообщил во время оглашения послания о положении дел в Приангарье за 2024 год и основных направлениях областной госполитики на 2025 год губернатор Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области в пятницу огласил послание депутатам регионального парламента, во время которого акцентировал внимание на работе по снижению доли импорта в валовом региональном продукте. По словам главы Приангарья, на сегодняшний день из 45 видов ввозимых в Иркутскую область товаров уже замещено 24 вида продукции. В числе наиболее крупных проектов новейший самолет МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе. Компания "Фармасинтез" готовится к выпуску не имеющего аналогов в мире противоспаечного препарата. Также в ближайшей перспективе в регионе будут произведены первые промышленные партии высококачественных полимеров на новом современном предприятии Иркутской нефтяной компании (ИНК). "У нас есть возможность, и мы должны сформировать еще один мощный промышленный профиль региона. Я прошу министерство экономического развития Иркутской области совместно с ИНК и инжиниринговыми центрами организовать серию отраслевых сессий и переговоров с потенциальными поставщиками оборудования и инвесторами, а также представить предложения по созданию в регионе кластера по глубокой переработке полимеров с реальной поддержкой институтов развития", – сказал Кобзев. Отдельно губернатор остановился на развитии международных экономических связей. По итогам 2024 года объем внешнеторгового оборота увеличился на 11% по сравнению с 2023 годом и составил более 11 миллиардов долларов. При этом экспорт вырос на 8%, с зарубежными партнерами работают более 600 региональных компаний. Иркутская область занимает 10-е место среди регионов России по объему экспорта. К 2030 году Иркутская область планирует увеличить объём экспорта до 12 миллиардов долларов, одновременно обеспечив рост экспорта несырьевых и неэнергетических товаров на 70%.

https://ria.ru/20250410/priangare-2010375144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, игорь кобзев, иркутская нефтяная компания, инком, мс-21