https://ria.ru/20250425/predprinimateli-2013359556.html

Корпорация МСП запустила социальную сеть для предпринимателей

Корпорация МСП запустила социальную сеть для предпринимателей - РИА Новости, 25.04.2025

Корпорация МСП запустила социальную сеть для предпринимателей

Корпорация МСП запустила на цифровой платформе МСП.РФ социальную сеть для предпринимателей, сообщает пресс-служба Корпорации. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:18:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Корпорация МСП запустила на цифровой платформе МСП.РФ социальную сеть для предпринимателей, сообщает пресс-служба Корпорации. Более 1,2 миллиона пользователей в личных кабинетах стала доступна функция создания публичных страниц с информацией о своем бизнесе и возможность общения между собой в специальном мессенджере. Это предоставит бизнесу дополнительные возможности для продвижения и будет способствовать развитию связей внутри делового сообщества. Пользователями МСП.РФ на сегодняшний день являются более 1,2 миллиона предпринимателей и самозанятых граждан, каждый из которых при регистрации проходит верификацию через Госуслуги. "Новый функционал цифровой платформы по созданию публичных страниц бизнеса фактически позволяет предпринимателям бесплатно создавать сайты-визитки своих компаний. А интегрированный мессенджер дает возможность устанавливать деловые контакты для сотрудничества и кооперации. Интерфейс соцсети помогает осуществлять поиск партнеров, делиться новостями, налаживать связи между предпринимателями из разных регионов для решения общих задач. Это очередной шаг к созданию на базе МСП.РФ цифровой экосистемы для малого и среднего бизнеса, которая станет не только единым окном, где собраны различные сервисы и инструменты развития, но и точкой притяжения предпринимательского сообщества", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. На МСП.РФ доступны около 30 онлайн-сервисов, в том числе бесплатное обучение, конструкторы документов, регистрация товарного знака, проверка контрагента, а также получение финансирования с использованием федеральных и региональных мер поддержки. Благодаря полной цифровизации процесса, все этапы — от подачи заявки до подписания акта о предоставлении услуг — можно пройти онлайн, без необходимости личного посещения региональных органов власти или организаций инфраструктуры поддержки бизнеса. Цифровая платформа МСП.РФ запущена в начале 2022 года совместно с Минэкономразвития России.

https://ria.ru/20250422/korporatsiya_msp-2012655138.html

https://ria.ru/20250418/zakupki-2011965632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, александр исаевич, корпорация мсп, поддержка бизнеса