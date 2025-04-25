Рейтинг@Mail.ru
Корпорация МСП запустила социальную сеть для предпринимателей - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
11:18 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/predprinimateli-2013359556.html
Корпорация МСП запустила социальную сеть для предпринимателей
Корпорация МСП запустила социальную сеть для предпринимателей - РИА Новости, 25.04.2025
Корпорация МСП запустила социальную сеть для предпринимателей
Корпорация МСП запустила на цифровой платформе МСП.РФ социальную сеть для предпринимателей, сообщает пресс-служба Корпорации. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:18:00+03:00
2025-04-25T11:18:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
александр исаевич
корпорация мсп
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380452_1:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b186aa97d0fe813485c77783d5720918.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Корпорация МСП запустила на цифровой платформе МСП.РФ социальную сеть для предпринимателей, сообщает пресс-служба Корпорации. Более 1,2 миллиона пользователей в личных кабинетах стала доступна функция создания публичных страниц с информацией о своем бизнесе и возможность общения между собой в специальном мессенджере. Это предоставит бизнесу дополнительные возможности для продвижения и будет способствовать развитию связей внутри делового сообщества. Пользователями МСП.РФ на сегодняшний день являются более 1,2 миллиона предпринимателей и самозанятых граждан, каждый из которых при регистрации проходит верификацию через Госуслуги. "Новый функционал цифровой платформы по созданию публичных страниц бизнеса фактически позволяет предпринимателям бесплатно создавать сайты-визитки своих компаний. А интегрированный мессенджер дает возможность устанавливать деловые контакты для сотрудничества и кооперации. Интерфейс соцсети помогает осуществлять поиск партнеров, делиться новостями, налаживать связи между предпринимателями из разных регионов для решения общих задач. Это очередной шаг к созданию на базе МСП.РФ цифровой экосистемы для малого и среднего бизнеса, которая станет не только единым окном, где собраны различные сервисы и инструменты развития, но и точкой притяжения предпринимательского сообщества", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. На МСП.РФ доступны около 30 онлайн-сервисов, в том числе бесплатное обучение, конструкторы документов, регистрация товарного знака, проверка контрагента, а также получение финансирования с использованием федеральных и региональных мер поддержки. Благодаря полной цифровизации процесса, все этапы — от подачи заявки до подписания акта о предоставлении услуг — можно пройти онлайн, без необходимости личного посещения региональных органов власти или организаций инфраструктуры поддержки бизнеса. Цифровая платформа МСП.РФ запущена в начале 2022 года совместно с Минэкономразвития России.
https://ria.ru/20250422/korporatsiya_msp-2012655138.html
https://ria.ru/20250418/zakupki-2011965632.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380452_241:0:1681:1080_1920x0_80_0_0_41ffe8af8eeb73833e08720f31e9eb44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, александр исаевич, корпорация мсп, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Поддержка бизнеса
Корпорация МСП запустила социальную сеть для предпринимателей

Корпорация МСП запустила социальную сеть для малого и среднего бизнеса

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПФлажок Корпорации МСП
Флажок Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Флажок Корпорации МСП
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Корпорация МСП запустила на цифровой платформе МСП.РФ социальную сеть для предпринимателей, сообщает пресс-служба Корпорации.
Более 1,2 миллиона пользователей в личных кабинетах стала доступна функция создания публичных страниц с информацией о своем бизнесе и возможность общения между собой в специальном мессенджере. Это предоставит бизнесу дополнительные возможности для продвижения и будет способствовать развитию связей внутри делового сообщества. Пользователями МСП.РФ на сегодняшний день являются более 1,2 миллиона предпринимателей и самозанятых граждан, каждый из которых при регистрации проходит верификацию через Госуслуги.
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Корпорация МСП будет давать гарантии участникам СВО для займов на бизнес
22 апреля, 09:30
"Новый функционал цифровой платформы по созданию публичных страниц бизнеса фактически позволяет предпринимателям бесплатно создавать сайты-визитки своих компаний. А интегрированный мессенджер дает возможность устанавливать деловые контакты для сотрудничества и кооперации. Интерфейс соцсети помогает осуществлять поиск партнеров, делиться новостями, налаживать связи между предпринимателями из разных регионов для решения общих задач. Это очередной шаг к созданию на базе МСП.РФ цифровой экосистемы для малого и среднего бизнеса, которая станет не только единым окном, где собраны различные сервисы и инструменты развития, но и точкой притяжения предпринимательского сообщества", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
На МСП.РФ доступны около 30 онлайн-сервисов, в том числе бесплатное обучение, конструкторы документов, регистрация товарного знака, проверка контрагента, а также получение финансирования с использованием федеральных и региональных мер поддержки. Благодаря полной цифровизации процесса, все этапы — от подачи заявки до подписания акта о предоставлении услуг — можно пройти онлайн, без необходимости личного посещения региональных органов власти или организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.
Цифровая платформа МСП.РФ запущена в начале 2022 года совместно с Минэкономразвития России.
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Закупки госкомпаний у МТК в 2024 году составили почти 175 миллиардов рублей
18 апреля, 09:07
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиАлександр ИсаевичКорпорация МСППоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала