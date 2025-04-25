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Reuters: Европа выступила с предложением по вопросу начала переговоров - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 25.04.2025 (обновлено: 13:27 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/predlozhenie-2013392082.html
Reuters: Европа выступила с предложением по вопросу начала переговоров
Reuters: Европа выступила с предложением по вопросу начала переговоров - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters: Европа выступила с предложением по вопросу начала переговоров
Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию предлагает вести переговоры по территориальным вопросам, начиная с определения линии... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:26:00+03:00
2025-04-25T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
европа
украина
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию предлагает вести переговоры по территориальным вопросам, начиная с определения линии соприкосновения, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. "Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня... Переговоры по территориям начинаются с определения линии соприкосновения", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013391319.html
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европа, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Европа, Украина, В мире
Reuters: Европа выступила с предложением по вопросу начала переговоров

Reuters: Европа предложила начать переговоры с определения линии соприкосновения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию предлагает вести переговоры по территориальным вопросам, начиная с определения линии соприкосновения, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.
"Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня... Переговоры по территориям начинаются с определения линии соприкосновения", - говорится в документе.
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