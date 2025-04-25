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В Подмосковье вспыхнул пожар на складе - РИА Новости, 25.04.2025
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20:34 25.04.2025 (обновлено: 20:44 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/pozhar-2013509958.html
В Подмосковье вспыхнул пожар на складе
В Подмосковье вспыхнул пожар на складе - РИА Новости, 25.04.2025
В Подмосковье вспыхнул пожар на складе
Склад горит в подмосковье на 1320 квадратных метрах, пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.04.2025
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происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Склад горит в подмосковье на 1320 квадратных метрах, пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. "Горит склад торгового оборудования в Раменском городском округе на улице Красноармейской, создан штаб пожаротушения. Площадь горения - 1320 квадратных метров. В 19.51 - локализация на всей площади", - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадавших нет.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье вспыхнул пожар на складе

МЧС: в Раменском округе на 1320 квадратных метрах локализовали пожар на складе

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиТушение пожара на складе торгового оборудования в Раменском
Тушение пожара на складе торгового оборудования в Раменском - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Тушение пожара на складе торгового оборудования в Раменском
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Склад горит в подмосковье на 1320 квадратных метрах, пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Горит склад торгового оборудования в Раменском городском округе на улице Красноармейской, создан штаб пожаротушения. Площадь горения - 1320 квадратных метров. В 19.51 - локализация на всей площади", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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