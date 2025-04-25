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В Подмосковье вспыхнул пожар на складе
В Подмосковье вспыхнул пожар на складе - РИА Новости, 25.04.2025
В Подмосковье вспыхнул пожар на складе
Склад горит в подмосковье на 1320 квадратных метрах, пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T20:34:00+03:00
2025-04-25T20:34:00+03:00
2025-04-25T20:44:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Склад горит в подмосковье на 1320 квадратных метрах, пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. "Горит склад торгового оборудования в Раменском городском округе на улице Красноармейской, создан штаб пожаротушения. Площадь горения - 1320 квадратных метров. В 19.51 - локализация на всей площади", - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадавших нет.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье вспыхнул пожар на складе
МЧС: в Раменском округе на 1320 квадратных метрах локализовали пожар на складе