https://ria.ru/20250425/pozhar-2013509958.html

В Подмосковье вспыхнул пожар на складе

В Подмосковье вспыхнул пожар на складе - РИА Новости, 25.04.2025

В Подмосковье вспыхнул пожар на складе

Склад горит в подмосковье на 1320 квадратных метрах, пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T20:34:00+03:00

2025-04-25T20:34:00+03:00

2025-04-25T20:44:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Склад горит в подмосковье на 1320 квадратных метрах, пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. "Горит склад торгового оборудования в Раменском городском округе на улице Красноармейской, создан штаб пожаротушения. Площадь горения - 1320 квадратных метров. В 19.51 - локализация на всей площади", - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

московская область (подмосковье)

россия

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2025

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)