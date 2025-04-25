https://ria.ru/20250425/postradavshiy-2013340972.html
В ДНР пострадал мирный житель
В ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.04.2025
В ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате вооруженной агрессии Украины в Дзержинске, входящем в округ Горловка в ДНР, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T10:30:00+03:00
2025-04-25T10:30:00+03:00
2025-04-25T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате вооруженной агрессии Украины в Дзержинске, входящем в округ Горловка в ДНР, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее, в пятницу утром он сообщил о ранении еще одного мирного жителя Горловки в результате детонации украинского суббоеприпаса типа "колокольчик". Дзержинск (украинское название - Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250425/vsu-2013330266.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В ДНР пострадал мирный житель
Мэр Горловки Приходько: житель ранен в Дзержинске в ДНР из-за агрессии ВСУ