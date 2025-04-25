https://ria.ru/20250425/postradavshiy-2013340972.html

В ДНР пострадал мирный житель

В ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.04.2025

В ДНР пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в результате вооруженной агрессии Украины в Дзержинске, входящем в округ Горловка в ДНР, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T10:30:00+03:00

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специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате вооруженной агрессии Украины в Дзержинске, входящем в округ Горловка в ДНР, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее, в пятницу утром он сообщил о ранении еще одного мирного жителя Горловки в результате детонации украинского суббоеприпаса типа "колокольчик". Дзержинск (украинское название - Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250425/vsu-2013330266.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия