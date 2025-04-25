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В ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/postradavshiy-2013340972.html
В ДНР пострадал мирный житель
В ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.04.2025
В ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате вооруженной агрессии Украины в Дзержинске, входящем в округ Горловка в ДНР, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T10:30:00+03:00
2025-04-25T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате вооруженной агрессии Украины в Дзержинске, входящем в округ Горловка в ДНР, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее, в пятницу утром он сообщил о ранении еще одного мирного жителя Горловки в результате детонации украинского суббоеприпаса типа "колокольчик". Дзержинск (украинское название - Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250425/vsu-2013330266.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В ДНР пострадал мирный житель

Мэр Горловки Приходько: житель ранен в Дзержинске в ДНР из-за агрессии ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате вооруженной агрессии Украины в Дзержинске, входящем в округ Горловка в ДНР, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18
Ранее, в пятницу утром он сообщил о ранении еще одного мирного жителя Горловки в результате детонации украинского суббоеприпаса типа "колокольчик".
Дзержинск (украинское название - Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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