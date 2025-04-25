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Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Пакистана - РИА Новости, 25.04.2025
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13:29 25.04.2025 (обновлено: 19:00 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/posolstvo-2013393012.html
Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Пакистана
Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Пакистана - РИА Новости, 25.04.2025
Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Пакистана
Посольство России в Пакистане на фоне обострения отношений с Индией рекомендует россиянам воздержаться от посещения страны, сообщил РИА Новости посол России... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:29:00+03:00
2025-04-25T19:00:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Посольство России в Пакистане на фоне обострения отношений с Индией рекомендует россиянам воздержаться от посещения страны, сообщил РИА Новости посол России Альберт Хорев. "На фоне нового витка эскалации в пакистано-индийских отношениях и воинственной риторики, звучащей из уст ряда официальных лиц, рекомендовали бы гражданам России временно воздержаться от посещения Пакистана до тех пор, пока обстановка не стабилизируется", - сказал Хорев. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба*". В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Отвечая на атаку террористов, Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.*Запрещенная в РФ террористическая организация
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в мире, пакистан, индия, россия
В мире, Пакистан, Индия, Россия
Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Пакистана

Посольство РФ в Пакистане рекомендует россиянам воздержаться от посещения страны

© AP Photo / Irtisham AhmedПолицейские и протестующие у территории Высшей комиссии Индии в Исламабаде. 24 апреля 2025
Полицейские и протестующие у территории Высшей комиссии Индии в Исламабаде. 24 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Irtisham Ahmed
Полицейские и протестующие у территории Высшей комиссии Индии в Исламабаде. 24 апреля 2025
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Посольство России в Пакистане на фоне обострения отношений с Индией рекомендует россиянам воздержаться от посещения страны, сообщил РИА Новости посол России Альберт Хорев.
"На фоне нового витка эскалации в пакистано-индийских отношениях и воинственной риторики, звучащей из уст ряда официальных лиц, рекомендовали бы гражданам России временно воздержаться от посещения Пакистана до тех пор, пока обстановка не стабилизируется", - сказал Хорев.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба*". В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Отвечая на атаку террористов, Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля.
В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
Полиция на месте нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Пакистан рассмотрит ответные меры на решения Индии после теракта в Кашмире
24 апреля, 16:06
 
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