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Посол России отреагировал на заявления немецких властей о Дне Победы - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:02 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/posol-2013514046.html
Посол России отреагировал на заявления немецких властей о Дне Победы
Посол России отреагировал на заявления немецких властей о Дне Победы - РИА Новости, 25.04.2025
Посол России отреагировал на заявления немецких властей о Дне Победы
Обвинения в инструментализации памяти Победы применимы к самим властям Германии, заявил корреспонденту РИА Новости посол РФ Сергей Нечаев в ходе мероприятий,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:02:00+03:00
2025-04-25T21:02:00+03:00
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ТОРГАУ, 25 апр - РИА Новости. Обвинения в инструментализации памяти Победы применимы к самим властям Германии, заявил корреспонденту РИА Новости посол РФ Сергей Нечаев в ходе мероприятий, посвященных встрече союзных войск на Эльбе. Ранее Нечаев и премьер Саксонии приняли участие в посвященных 80-й годовщине встречи советских и американских войск на Эльбе мероприятиях в городах Торгау и Штрела. "В отличие от упреков, которые звучат в наш адрес, что мы, дескать, инструментализируем памятные даты 9 мая и Дня Победы, сегодня, по-моему, все было ровно наоборот", - сказал посол. Нечаев тем самым прокомментировал прозвучавшую ранее у мемориала в Торгау речь премьера Саксонии Михаэля Кречмера, в которой тот в увязке к событиям 80-летней давности упомянул текущий украинский конфликт. "Политический груз, функции, которые они выполняют, видимо, побуждают их к необходимости делать некие заявления, которые мы, естественно, не можем разделять", - добавил посол. Примечательно, что в момент критики Кречмера в адрес РФ и обвинений в развязке конфликта на Украине, из толпы у мемориала несколько раз прозвучали недовольные окрики. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии, обвиняя тех в якобы попытках "инструментализации истории". Нечаев позднее назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
https://ria.ru/20250422/posol-2012858950.html
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в мире, германия, россия, саксония, сергей нечаев (дипломат), михаэль кречмер
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Германия, Россия, Саксония, Сергей Нечаев (дипломат), Михаэль Кречмер
Посол России отреагировал на заявления немецких властей о Дне Победы

Нечаев: обвинения в инструментализации памяти Победы можно применить к Германии

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
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ТОРГАУ, 25 апр - РИА Новости. Обвинения в инструментализации памяти Победы применимы к самим властям Германии, заявил корреспонденту РИА Новости посол РФ Сергей Нечаев в ходе мероприятий, посвященных встрече союзных войск на Эльбе.
Ранее Нечаев и премьер Саксонии приняли участие в посвященных 80-й годовщине встречи советских и американских войск на Эльбе мероприятиях в городах Торгау и Штрела.
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"В отличие от упреков, которые звучат в наш адрес, что мы, дескать, инструментализируем памятные даты 9 мая и Дня Победы, сегодня, по-моему, все было ровно наоборот", - сказал посол.
Нечаев тем самым прокомментировал прозвучавшую ранее у мемориала в Торгау речь премьера Саксонии Михаэля Кречмера, в которой тот в увязке к событиям 80-летней давности упомянул текущий украинский конфликт.
"Политический груз, функции, которые они выполняют, видимо, побуждают их к необходимости делать некие заявления, которые мы, естественно, не можем разделять", - добавил посол.
Примечательно, что в момент критики Кречмера в адрес РФ и обвинений в развязке конфликта на Украине, из толпы у мемориала несколько раз прозвучали недовольные окрики.
Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии, обвиняя тех в якобы попытках "инструментализации истории". Нечаев позднее назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреГерманияРоссияСаксонияСергей Нечаев (дипломат)Михаэль Кречмер
 
 
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