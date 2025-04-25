https://ria.ru/20250425/posol-2013514046.html

Посол России отреагировал на заявления немецких властей о Дне Победы

Посол России отреагировал на заявления немецких властей о Дне Победы - РИА Новости, 25.04.2025

Посол России отреагировал на заявления немецких властей о Дне Победы

Обвинения в инструментализации памяти Победы применимы к самим властям Германии, заявил корреспонденту РИА Новости посол РФ Сергей Нечаев в ходе мероприятий,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T21:02:00+03:00

2025-04-25T21:02:00+03:00

2025-04-25T21:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТОРГАУ, 25 апр - РИА Новости. Обвинения в инструментализации памяти Победы применимы к самим властям Германии, заявил корреспонденту РИА Новости посол РФ Сергей Нечаев в ходе мероприятий, посвященных встрече союзных войск на Эльбе. Ранее Нечаев и премьер Саксонии приняли участие в посвященных 80-й годовщине встречи советских и американских войск на Эльбе мероприятиях в городах Торгау и Штрела. "В отличие от упреков, которые звучат в наш адрес, что мы, дескать, инструментализируем памятные даты 9 мая и Дня Победы, сегодня, по-моему, все было ровно наоборот", - сказал посол. Нечаев тем самым прокомментировал прозвучавшую ранее у мемориала в Торгау речь премьера Саксонии Михаэля Кречмера, в которой тот в увязке к событиям 80-летней давности упомянул текущий украинский конфликт. "Политический груз, функции, которые они выполняют, видимо, побуждают их к необходимости делать некие заявления, которые мы, естественно, не можем разделять", - добавил посол. Примечательно, что в момент критики Кречмера в адрес РФ и обвинений в развязке конфликта на Украине, из толпы у мемориала несколько раз прозвучали недовольные окрики. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии, обвиняя тех в якобы попытках "инструментализации истории". Нечаев позднее назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.

https://ria.ru/20250422/posol-2012858950.html

https://ria.ru/20250416/posol-2011676708.html

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Максим Зубков

в мире, германия, россия, саксония, сергей нечаев (дипломат), михаэль кречмер