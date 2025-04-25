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Посол России и премьер Саксонии возложили венки на месте встречи на Эльбе - РИА Новости, 25.04.2025
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19:57 25.04.2025 (обновлено: 20:09 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/posol-2013503916.html
Посол России и премьер Саксонии возложили венки на месте встречи на Эльбе
Посол России и премьер Саксонии возложили венки на месте встречи на Эльбе - РИА Новости, 25.04.2025
Посол России и премьер Саксонии возложили венки на месте встречи на Эльбе
Посол России в Германии Сергей Нечаев и премьер Саксонии Михаэль Кречмер приняли участие в мероприятиях в городах Торгау и Штрела, посвященных 80-й годовщине... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:57:00+03:00
2025-04-25T20:09:00+03:00
в мире
михаэль кречмер
саксония
россия
сергей нечаев (дипломат)
мид германии
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ТОРГАУ, 25 апр - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев и премьер Саксонии Михаэль Кречмер приняли участие в мероприятиях в городах Торгау и Штрела, посвященных 80-й годовщине встречи советских и американских войск на реке Эльба, передает корреспондент РИА Новости. В четверг администрация саксонского города Торгау сообщила РИА Новости, что разослала информационное письмо с анонсом памятных мероприятий по случаю 80-летней годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Среди адресатов было также диппредставительство РФ, глава которого анонсировал свой приезд. У посвященного встрече на Эльбе мемориала в городе Торгау Нечаев, сотрудники российского дипломатического ведомства, военный атташе, а также белорусские, французские дипломаты, представители Лютеранской церкви, потомки американских ветеранов, фракция партии "Альтернатива для Германии" саксонского ландтага, администрация города и Кречмер возложили венки. Также венки возложили представители байкерского клуба "Ночные волки". Не почтили мероприятие своим присутствием американские дипломаты. После возложения венков Нечаев и Кречмер пожали руки, после чего направились в близлежащий город Штрела, куда посла ранее официально пригласили, и где в действительности произошла первая встреча союзных войск. По пути в Штрелу российский посол посетил воинское захоронение на кладбище города Торгау, где почтил память павших красноармейцев. "Общественность, которая сегодня пришла с нами почтить память советских солдат, настроена весьма дружелюбно и представлена весьма многочисленно. Мы это доброе отношение немцев ценим", - сообщил Нечаев корреспонденту агентства. Встреча на Эльбе - одно из ключевых событий завершающего этапа боевых действий вооруженных сил союзников в Европе. Встреча войск советской и американской армий состоялась 25 апреля 1945 года в районе Торгау на реке Эльба. Легендарная встреча советских и американских войск на Эльбе считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. Представитель администрации района Берлина Трептов-Кёпеник затем сообщила изданию Berliner Zeitung, что, вопреки указаниям, сотрудники российского посольства могут свободно участвовать в посвященных разгрому нацистской Германии мероприятиях в Трептов-парке со знаменитым памятником советскому воину-освободителю. Кроме того, в пресс-службе администрации бундестага сообщали РИА Новости, что послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и Победы над нацистским режимом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что МИД ФРГ своими действиями "саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".
https://ria.ru/20250425/elba-2013362986.html
https://ria.ru/20250425/elba-2013189957.html
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в мире, михаэль кречмер, саксония, россия, сергей нечаев (дипломат), мид германии
В мире, Михаэль Кречмер, Саксония, Россия, Сергей Нечаев (дипломат), МИД Германии
Посол России и премьер Саксонии возложили венки на месте встречи на Эльбе

Посол Нечаев и премьер Саксонии Кречмер возложили венки у места встречи на Эльбе

© Фото : Посольство России в Германии/TelegramПосол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в церемонии возложения венков и цветов к монументу по случаю 80-й годовщины встречи на Эльбе в городе Торгау
Посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в церемонии возложения венков и цветов к монументу по случаю 80-й годовщины встречи на Эльбе в городе Торгау - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Посольство России в Германии/Telegram
Посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в церемонии возложения венков и цветов к монументу по случаю 80-й годовщины встречи на Эльбе в городе Торгау
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ТОРГАУ, 25 апр - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев и премьер Саксонии Михаэль Кречмер приняли участие в мероприятиях в городах Торгау и Штрела, посвященных 80-й годовщине встречи советских и американских войск на реке Эльба, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг администрация саксонского города Торгау сообщила РИА Новости, что разослала информационное письмо с анонсом памятных мероприятий по случаю 80-летней годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Среди адресатов было также диппредставительство РФ, глава которого анонсировал свой приезд.
Видео с архивными фото встречи войск СССР на Эльбе в 1945 году - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
RT показал кадры с архивными фото встречи войск на Эльбе в 1945 году
Вчера, 11:32
У посвященного встрече на Эльбе мемориала в городе Торгау Нечаев, сотрудники российского дипломатического ведомства, военный атташе, а также белорусские, французские дипломаты, представители Лютеранской церкви, потомки американских ветеранов, фракция партии "Альтернатива для Германии" саксонского ландтага, администрация города и Кречмер возложили венки. Также венки возложили представители байкерского клуба "Ночные волки". Не почтили мероприятие своим присутствием американские дипломаты.
После возложения венков Нечаев и Кречмер пожали руки, после чего направились в близлежащий город Штрела, куда посла ранее официально пригласили, и где в действительности произошла первая встреча союзных войск. По пути в Штрелу российский посол посетил воинское захоронение на кладбище города Торгау, где почтил память павших красноармейцев.
"Общественность, которая сегодня пришла с нами почтить память советских солдат, настроена весьма дружелюбно и представлена весьма многочисленно. Мы это доброе отношение немцев ценим", - сообщил Нечаев корреспонденту агентства.
Встреча на Эльбе - одно из ключевых событий завершающего этапа боевых действий вооруженных сил союзников в Европе. Встреча войск советской и американской армий состоялась 25 апреля 1945 года в районе Торгау на реке Эльба. Легендарная встреча советских и американских войск на Эльбе считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции.
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"Не сразу поняли". Как встреча на Эльбе едва не закончилась трагедией
Вчера, 08:00
Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
Представитель администрации района Берлина Трептов-Кёпеник затем сообщила изданию Berliner Zeitung, что, вопреки указаниям, сотрудники российского посольства могут свободно участвовать в посвященных разгрому нацистской Германии мероприятиях в Трептов-парке со знаменитым памятником советскому воину-освободителю.
Кроме того, в пресс-службе администрации бундестага сообщали РИА Новости, что послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и Победы над нацистским режимом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что МИД ФРГ своими действиями "саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
США согласовали посольству России акцию в годовщину Встречи на Эльбе
24 апреля, 12:33
 
В миреМихаэль КречмерСаксонияРоссияСергей Нечаев (дипломат)МИД Германии
 
 
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