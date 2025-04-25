https://ria.ru/20250425/posol-2013503916.html

Посол России и премьер Саксонии возложили венки на месте встречи на Эльбе

Посол России и премьер Саксонии возложили венки на месте встречи на Эльбе - РИА Новости, 25.04.2025

Посол России и премьер Саксонии возложили венки на месте встречи на Эльбе

Посол России в Германии Сергей Нечаев и премьер Саксонии Михаэль Кречмер приняли участие в мероприятиях в городах Торгау и Штрела, посвященных 80-й годовщине... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T19:57:00+03:00

2025-04-25T19:57:00+03:00

2025-04-25T20:09:00+03:00

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ТОРГАУ, 25 апр - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев и премьер Саксонии Михаэль Кречмер приняли участие в мероприятиях в городах Торгау и Штрела, посвященных 80-й годовщине встречи советских и американских войск на реке Эльба, передает корреспондент РИА Новости. В четверг администрация саксонского города Торгау сообщила РИА Новости, что разослала информационное письмо с анонсом памятных мероприятий по случаю 80-летней годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Среди адресатов было также диппредставительство РФ, глава которого анонсировал свой приезд. У посвященного встрече на Эльбе мемориала в городе Торгау Нечаев, сотрудники российского дипломатического ведомства, военный атташе, а также белорусские, французские дипломаты, представители Лютеранской церкви, потомки американских ветеранов, фракция партии "Альтернатива для Германии" саксонского ландтага, администрация города и Кречмер возложили венки. Также венки возложили представители байкерского клуба "Ночные волки". Не почтили мероприятие своим присутствием американские дипломаты. После возложения венков Нечаев и Кречмер пожали руки, после чего направились в близлежащий город Штрела, куда посла ранее официально пригласили, и где в действительности произошла первая встреча союзных войск. По пути в Штрелу российский посол посетил воинское захоронение на кладбище города Торгау, где почтил память павших красноармейцев. "Общественность, которая сегодня пришла с нами почтить память советских солдат, настроена весьма дружелюбно и представлена весьма многочисленно. Мы это доброе отношение немцев ценим", - сообщил Нечаев корреспонденту агентства. Встреча на Эльбе - одно из ключевых событий завершающего этапа боевых действий вооруженных сил союзников в Европе. Встреча войск советской и американской армий состоялась 25 апреля 1945 года в районе Торгау на реке Эльба. Легендарная встреча советских и американских войск на Эльбе считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. Представитель администрации района Берлина Трептов-Кёпеник затем сообщила изданию Berliner Zeitung, что, вопреки указаниям, сотрудники российского посольства могут свободно участвовать в посвященных разгрому нацистской Германии мероприятиях в Трептов-парке со знаменитым памятником советскому воину-освободителю. Кроме того, в пресс-службе администрации бундестага сообщали РИА Новости, что послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и Победы над нацистским режимом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что МИД ФРГ своими действиями "саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".

https://ria.ru/20250425/elba-2013362986.html

https://ria.ru/20250425/elba-2013189957.html

https://ria.ru/20250424/posolstvo-2013157904.html

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в мире, михаэль кречмер, саксония, россия, сергей нечаев (дипломат), мид германии