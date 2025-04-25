https://ria.ru/20250425/posol-2013495408.html

Посол прокомментировал стремление Европы нанести поражение России

Посол прокомментировал стремление Европы нанести поражение России - РИА Новости, 25.04.2025

Посол прокомментировал стремление Европы нанести поражение России

Стремление некоторых европейских стран в рамках специальной военной операции на Украине нанести "стратегическое поражение" России имеет очевидные исторические... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:58:00+03:00

2025-04-25T18:58:00+03:00

2025-04-25T18:58:00+03:00

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россия

европа

украина

сергей гармонин

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ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Стремление некоторых европейских стран в рамках специальной военной операции на Украине нанести "стратегическое поражение" России имеет очевидные исторические параллели с политикой этих же стран во время Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. "Об этом (участие стран Европы в Великой Отечественной войне против РФ - ред.) важно помнить потому, что исторические параллели слишком уж очевидны. Как тогда, 80 лет назад, Европа объединилась под нацистскими стягами в своем крестовом походе против "большевизма", а по сути – против всего советского народа, так и сейчас разные страны вносят свой вклад в поддержку киевского режима, лишь бы нанести России "стратегическое поражение", - сказал он в рамках показа в посольстве РФ в Берне документального кино "Европа против России. Крестоносцы Гитлера". Гармонин напомнил, что ряд европейских стран помогают Киеву вооружениями и разведданными, другие - деньгами, наемниками, инструкторами или военными советниками. "Эпоха сменилась, а суть их устремлений осталась прежней", - заключил посол.

https://ria.ru/20250208/posol-1998182357.html

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европа

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в мире, россия, европа, украина, сергей гармонин