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Американский посол посетила церемонию в Москве в честь Дня Победы - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:22 25.04.2025 (обновлено: 16:35 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/posol-2013374219.html
Американский посол посетила церемонию в Москве в честь Дня Победы
Американский посол посетила церемонию в Москве в честь Дня Победы - РИА Новости, 25.04.2025
Американский посол посетила церемонию в Москве в честь Дня Победы
Посол США в Москве Линн Трейси приняла участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2025
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2025-04-25T16:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
линн трейси
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси приняла участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как объяснили РИА Новости в российском МИД, на возложение пригласили всех аккредитованных в Москве послов.В Александровском саду присутствовал первый замглавы МИД Сергей Бутин, а также заместители министра иностранных дел — Александр Панкин, Михаил Галузин, Андрей Руденко и Евгений Иванов. Зарубежные страны представляли послы США, Израиля, Палестины, Белоруссии, Боливии, Йемена, Армении, Китая, Азербайджана, Индии, Пакистана, Алжира, Словакии, Буркина-Фасо, ЦАР, Нидерландов, КНДР, Греции и других государств.
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москва, линн трейси, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Линн Трейси, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Американский посол посетила церемонию в Москве в честь Дня Победы

Посол США Линн Трейси прибыла на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПосол США Линн Трейси на Манежной площади после участия в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Посол США Линн Трейси на Манежной площади после участия в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Посол США Линн Трейси на Манежной площади после участия в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси приняла участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как объяснили РИА Новости в российском МИД, на возложение пригласили всех аккредитованных в Москве послов.
В Александровском саду присутствовал первый замглавы МИД Сергей Бутин, а также заместители министра иностранных дел — Александр Панкин, Михаил Галузин, Андрей Руденко и Евгений Иванов. Зарубежные страны представляли послы США, Израиля, Палестины, Белоруссии, Боливии, Йемена, Армении, Китая, Азербайджана, Индии, Пакистана, Алжира, Словакии, Буркина-Фасо, ЦАР, Нидерландов, КНДР, Греции и других государств.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваЛинн ТрейсиОбщество80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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