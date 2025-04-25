https://ria.ru/20250425/posol-2013374219.html
Американский посол посетила церемонию в Москве в честь Дня Победы
Американский посол посетила церемонию в Москве в честь Дня Победы - РИА Новости, 25.04.2025
Американский посол посетила церемонию в Москве в честь Дня Победы
Посол США в Москве Линн Трейси приняла участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:22:00+03:00
2025-04-25T12:22:00+03:00
2025-04-25T16:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
линн трейси
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси приняла участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как объяснили РИА Новости в российском МИД, на возложение пригласили всех аккредитованных в Москве послов.В Александровском саду присутствовал первый замглавы МИД Сергей Бутин, а также заместители министра иностранных дел — Александр Панкин, Михаил Галузин, Андрей Руденко и Евгений Иванов. Зарубежные страны представляли послы США, Израиля, Палестины, Белоруссии, Боливии, Йемена, Армении, Китая, Азербайджана, Индии, Пакистана, Алжира, Словакии, Буркина-Фасо, ЦАР, Нидерландов, КНДР, Греции и других государств.
https://ria.ru/20250425/medvedev-2013363972.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, линн трейси, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Линн Трейси, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Американский посол посетила церемонию в Москве в честь Дня Победы
Посол США Линн Трейси прибыла на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси приняла участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как объяснили РИА Новости в российском МИД, на возложение пригласили всех аккредитованных в Москве
послов.
В Александровском саду присутствовал первый замглавы МИД Сергей Бутин, а также заместители министра иностранных дел — Александр Панкин, Михаил Галузин, Андрей Руденко и Евгений Иванов. Зарубежные страны представляли послы США, Израиля, Палестины, Белоруссии, Боливии, Йемена, Армении, Китая, Азербайджана, Индии, Пакистана, Алжира, Словакии, Буркина-Фасо, ЦАР, Нидерландов, КНДР, Греции и других государств.