Посол России оценил решение Австрии по годовщине освобождения Вены
Посол Любинский: власти Австрии игнорируют годовщину освобождения Вены
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Российская сторона считает беспринципным и безнравственным решение австрийских властей игнорировать годовщину освобождения Вены Красной армией, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"В Австрии мы уже совместно реализовали широкий комплекс мемориальных мероприятий. В том числе 13 апреля, в день героического освобождения Вены от гитлеровцев бойцами многонациональной Красной армии. К глубокому сожалению, такой памятной даты более нет в политическом календаре австрийских властей. Считаю это беспринципным и безнравственным решением", - сказал дипломат на музыкальном вечере в посольстве.
Любинский добавил, что для российской стороны тем более важно достойно почтить память 38 тысяч военнослужащих Красной армии, сложивших жизни во имя будущих поколений австрийцев.
"В числе предстоящих у нас в ближайшее время мероприятий хотел бы, в частности, отметить концерт Хора Турецкого "Unity songs", который пройдет 29 апреля в 20.00, причем вновь на Шварценбергплатц. Все разрешения уже получены", - рассказал посол.
Кроме того, по его словам, непосредственно 9 мая, в День Победы, помимо традиционных церемоний посольств стран СНГ на Центральном кладбище в Вене и у памятника советскому воину-освободителю ближе к вечеру состоится шествие "Бессмертного полка" по центру столицы с финальным концертом там же на Шварценбергплатц, организуемым под эгидой посольства России с участием солистов из Москвы, соотечественников и с возможным национальным вкладом по линии друзей России из стран СНГ. Любинский пригласил присутствующих на музыкальном вечере присоединиться к этим мемориальным акциям.