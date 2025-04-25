https://ria.ru/20250425/posol-2013304902.html

Посол России оценил решение Австрии по годовщине освобождения Вены

Посол России оценил решение Австрии по годовщине освобождения Вены - РИА Новости, 25.04.2025

Посол России оценил решение Австрии по годовщине освобождения Вены

Российская сторона считает беспринципным и безнравственным решение австрийских властей игнорировать годовщину освобождения Вены Красной армией, заявил посол РФ... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T01:23:00+03:00

2025-04-25T01:23:00+03:00

2025-04-25T02:19:00+03:00

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дмитрий любинский

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Российская сторона считает беспринципным и безнравственным решение австрийских властей игнорировать годовщину освобождения Вены Красной армией, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Дипломат напомнил, что 2025 год для всей России и российской дипломатии, как и для стран СНГ, проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "В Австрии мы уже совместно реализовали широкий комплекс мемориальных мероприятий. В том числе 13 апреля, в день героического освобождения Вены от гитлеровцев бойцами многонациональной Красной армии. К глубокому сожалению, такой памятной даты более нет в политическом календаре австрийских властей. Считаю это беспринципным и безнравственным решением", - сказал дипломат на музыкальном вечере в посольстве. Любинский добавил, что для российской стороны тем более важно достойно почтить память 38 тысяч военнослужащих Красной армии, сложивших жизни во имя будущих поколений австрийцев. "В числе предстоящих у нас в ближайшее время мероприятий хотел бы, в частности, отметить концерт Хора Турецкого "Unity songs", который пройдет 29 апреля в 20.00, причем вновь на Шварценбергплатц. Все разрешения уже получены", - рассказал посол. Кроме того, по его словам, непосредственно 9 мая, в День Победы, помимо традиционных церемоний посольств стран СНГ на Центральном кладбище в Вене и у памятника советскому воину-освободителю ближе к вечеру состоится шествие "Бессмертного полка" по центру столицы с финальным концертом там же на Шварценбергплатц, организуемым под эгидой посольства России с участием солистов из Москвы, соотечественников и с возможным национальным вкладом по линии друзей России из стран СНГ. Любинский пригласил присутствующих на музыкальном вечере присоединиться к этим мемориальным акциям.

https://ria.ru/20250415/avstriya-2011371271.html

https://ria.ru/20250413/lyubinskiy-2010998945.html

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в мире, вена, россия, австрия, дмитрий любинский, день победы