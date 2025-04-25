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Посол России оценил решение Австрии по годовщине освобождения Вены - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
01:23 25.04.2025 (обновлено: 02:19 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/posol-2013304902.html
Посол России оценил решение Австрии по годовщине освобождения Вены
Посол России оценил решение Австрии по годовщине освобождения Вены - РИА Новости, 25.04.2025
Посол России оценил решение Австрии по годовщине освобождения Вены
Российская сторона считает беспринципным и безнравственным решение австрийских властей игнорировать годовщину освобождения Вены Красной армией, заявил посол РФ... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T01:23:00+03:00
2025-04-25T02:19:00+03:00
в мире
вена
россия
австрия
дмитрий любинский
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Российская сторона считает беспринципным и безнравственным решение австрийских властей игнорировать годовщину освобождения Вены Красной армией, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Дипломат напомнил, что 2025 год для всей России и российской дипломатии, как и для стран СНГ, проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "В Австрии мы уже совместно реализовали широкий комплекс мемориальных мероприятий. В том числе 13 апреля, в день героического освобождения Вены от гитлеровцев бойцами многонациональной Красной армии. К глубокому сожалению, такой памятной даты более нет в политическом календаре австрийских властей. Считаю это беспринципным и безнравственным решением", - сказал дипломат на музыкальном вечере в посольстве. Любинский добавил, что для российской стороны тем более важно достойно почтить память 38 тысяч военнослужащих Красной армии, сложивших жизни во имя будущих поколений австрийцев. "В числе предстоящих у нас в ближайшее время мероприятий хотел бы, в частности, отметить концерт Хора Турецкого "Unity songs", который пройдет 29 апреля в 20.00, причем вновь на Шварценбергплатц. Все разрешения уже получены", - рассказал посол. Кроме того, по его словам, непосредственно 9 мая, в День Победы, помимо традиционных церемоний посольств стран СНГ на Центральном кладбище в Вене и у памятника советскому воину-освободителю ближе к вечеру состоится шествие "Бессмертного полка" по центру столицы с финальным концертом там же на Шварценбергплатц, организуемым под эгидой посольства России с участием солистов из Москвы, соотечественников и с возможным национальным вкладом по линии друзей России из стран СНГ. Любинский пригласил присутствующих на музыкальном вечере присоединиться к этим мемориальным акциям.
https://ria.ru/20250415/avstriya-2011371271.html
https://ria.ru/20250413/lyubinskiy-2010998945.html
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в мире, вена, россия, австрия, дмитрий любинский, день победы
В мире, Вена, Россия, Австрия, Дмитрий Любинский, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол России оценил решение Австрии по годовщине освобождения Вены

Посол Любинский: власти Австрии игнорируют годовщину освобождения Вены

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Российская сторона считает беспринципным и безнравственным решение австрийских властей игнорировать годовщину освобождения Вены Красной армией, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
Дипломат напомнил, что 2025 год для всей России и российской дипломатии, как и для стран СНГ, проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Австрия - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Австрии открыли мемориальные таблички с именами 258 советских солдат
15 апреля, 15:08
Австрии мы уже совместно реализовали широкий комплекс мемориальных мероприятий. В том числе 13 апреля, в день героического освобождения Вены от гитлеровцев бойцами многонациональной Красной армии. К глубокому сожалению, такой памятной даты более нет в политическом календаре австрийских властей. Считаю это беспринципным и безнравственным решением", - сказал дипломат на музыкальном вечере в посольстве.
Любинский добавил, что для российской стороны тем более важно достойно почтить память 38 тысяч военнослужащих Красной армии, сложивших жизни во имя будущих поколений австрийцев.
"В числе предстоящих у нас в ближайшее время мероприятий хотел бы, в частности, отметить концерт Хора Турецкого "Unity songs", который пройдет 29 апреля в 20.00, причем вновь на Шварценбергплатц. Все разрешения уже получены", - рассказал посол.
Кроме того, по его словам, непосредственно 9 мая, в День Победы, помимо традиционных церемоний посольств стран СНГ на Центральном кладбище в Вене и у памятника советскому воину-освободителю ближе к вечеру состоится шествие "Бессмертного полка" по центру столицы с финальным концертом там же на Шварценбергплатц, организуемым под эгидой посольства России с участием солистов из Москвы, соотечественников и с возможным национальным вкладом по линии друзей России из стран СНГ. Любинский пригласил присутствующих на музыкальном вечере присоединиться к этим мемориальным акциям.
Освобожденные узники фашистских концентрационных лагерей возвращаются домой по одной из улиц Вены - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Посол сообщил, что власти Австрии не отмечают день освобождения Вены
13 апреля, 14:49
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреВенаРоссияАвстрияДмитрий ЛюбинскийДень Победы
 
 
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