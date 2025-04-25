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CNN: Китай отменил пошлины на отдельные виды полупроводников из США - РИА Новости, 25.04.2025
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16:01 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/poshliny-2013447519.html
CNN: Китай отменил пошлины на отдельные виды полупроводников из США
CNN: Китай отменил пошлины на отдельные виды полупроводников из США - РИА Новости, 25.04.2025
CNN: Китай отменил пошлины на отдельные виды полупроводников из США
Китай полностью отменил ответные пошлины на импорт некоторых полупроводников производства США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на три компании,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:01:00+03:00
2025-04-25T16:01:00+03:00
введение трампом пошлин на импорт
дональд трамп
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Китай полностью отменил ответные пошлины на импорт некоторых полупроводников производства США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на три компании, предоставляющих услуги в сфере цепочек поставок. "Чэнь Шаолин, менеджер Zhengnenliang Supply Chain, агентства по импорту, заявила, что в четверг она узнала, что пошлины на восемь видов интегральных микросхем... были снижены до нуля", - сообщает телеканал. При этом, как сообщает CNN, китайское министерство иностранных дел и таможенные службы страны заявили, что не знают об отмене повышенных пошлин на полупроводники. Ранее министр торговли страны Говард Латник заявил, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский президент объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250417/svyazi-2011735379.html
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введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, китай, сша, в мире
Введение Трампом пошлин на импорт, Дональд Трамп, Китай, США, В мире
CNN: Китай отменил пошлины на отдельные виды полупроводников из США

CNN: КНР отменила пошлины на восемь видов интегральных микросхем из США

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Китай полностью отменил ответные пошлины на импорт некоторых полупроводников производства США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на три компании, предоставляющих услуги в сфере цепочек поставок.
"Чэнь Шаолин, менеджер Zhengnenliang Supply Chain, агентства по импорту, заявила, что в четверг она узнала, что пошлины на восемь видов интегральных микросхем... были снижены до нуля", - сообщает телеканал.
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При этом, как сообщает CNN, китайское министерство иностранных дел и таможенные службы страны заявили, что не знают об отмене повышенных пошлин на полупроводники.
Ранее министр торговли страны Говард Латник заявил, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский президент объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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Введение Трампом пошлин на импортДональд ТрампКитайСШАВ мире
 
 
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