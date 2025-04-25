CNN: Китай отменил пошлины на отдельные виды полупроводников из США
CNN: КНР отменила пошлины на восемь видов интегральных микросхем из США
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Китай полностью отменил ответные пошлины на импорт некоторых полупроводников производства США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на три компании, предоставляющих услуги в сфере цепочек поставок.
"Чэнь Шаолин, менеджер Zhengnenliang Supply Chain, агентства по импорту, заявила, что в четверг она узнала, что пошлины на восемь видов интегральных микросхем... были снижены до нуля", - сообщает телеканал.
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При этом, как сообщает CNN, китайское министерство иностранных дел и таможенные службы страны заявили, что не знают об отмене повышенных пошлин на полупроводники.
Ранее министр торговли страны Говард Латник заявил, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский президент объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.