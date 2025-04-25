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В партии Порошенко* объяснили иск его жены о разделе имущества - РИА Новости, 25.04.2025
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21:07 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/poroshenko-2013514846.html
В партии Порошенко* объяснили иск его жены о разделе имущества
В партии Порошенко* объяснили иск его жены о разделе имущества - РИА Новости, 25.04.2025
В партии Порошенко* объяснили иск его жены о разделе имущества
Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко* Марина подала в суд иск о разделе имущества, чтобы защитить от ареста семейные активы, заявили в партии... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:07:00+03:00
2025-04-25T21:07:00+03:00
в мире
украина
петр порошенко
европейская солидарность
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко* Марина подала в суд иск о разделе имущества, чтобы защитить от ареста семейные активы, заявили в партии "Европейская солидарность", лидером которой является бывший глава украинского государства. Издание "Украинские новости" со ссылкой на данные судебных материалов ранее сообщало, что супруга Порошенко* Марина подала на него в суд иск о разделе имущества. "Иск о разделе имущества – совместная тактика защиты семьи Порошенко* от попыток Зеленского заблокировать Петру Порошенко* возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность. Поскольку Зеленский своим указом о санкциях запретил Петру Порошенко* совершение любых сделок, даже уплату налогов, разблокировать финансирование благотворительного фонда Порошенко* можно только через соответствующее решение суда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. Уточняется, что иск, возможно, будет удовлетворен уже на следующей неделе. Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013299339.html
https://ria.ru/20250415/poroshenko-2011389644.html
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в мире, украина, петр порошенко, европейская солидарность
В мире, Украина, Петр Порошенко, Европейская солидарность
В партии Порошенко* объяснили иск его жены о разделе имущества

В партии Порошенко пояснили, что его жена пытается защитить активы от ареста

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко* с супругой Мариной
Петр Порошенко* с супругой Мариной - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко* с супругой Мариной. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко* Марина подала в суд иск о разделе имущества, чтобы защитить от ареста семейные активы, заявили в партии "Европейская солидарность", лидером которой является бывший глава украинского государства.
Издание "Украинские новости" со ссылкой на данные судебных материалов ранее сообщало, что супруга Порошенко* Марина подала на него в суд иск о разделе имущества.
Алексей Филатов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
У экс-замглавы администрации Порошенко* прошли обыски, пишут СМИ
Вчера, 00:00
"Иск о разделе имущества – совместная тактика защиты семьи Порошенко* от попыток Зеленского заблокировать Петру Порошенко* возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность. Поскольку Зеленский своим указом о санкциях запретил Петру Порошенко* совершение любых сделок, даже уплату налогов, разблокировать финансирование благотворительного фонда Порошенко* можно только через соответствующее решение суда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
Уточняется, что иск, возможно, будет удовлетворен уже на следующей неделе.
Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Порошенко* обвинил офис Зеленского в узурпации власти на Украине
15 апреля, 16:30
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
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