В партии Порошенко* объяснили иск его жены о разделе имущества
В партии Порошенко пояснили, что его жена пытается защитить активы от ареста
Петр Порошенко* с супругой Мариной. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко* Марина подала в суд иск о разделе имущества, чтобы защитить от ареста семейные активы, заявили в партии "Европейская солидарность", лидером которой является бывший глава украинского государства.
Издание "Украинские новости" со ссылкой на данные судебных материалов ранее сообщало, что супруга Порошенко* Марина подала на него в суд иск о разделе имущества.
"Иск о разделе имущества – совместная тактика защиты семьи Порошенко* от попыток Зеленского заблокировать Петру Порошенко* возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность. Поскольку Зеленский своим указом о санкциях запретил Петру Порошенко* совершение любых сделок, даже уплату налогов, разблокировать финансирование благотворительного фонда Порошенко* можно только через соответствующее решение суда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
Уточняется, что иск, возможно, будет удовлетворен уже на следующей неделе.
Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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