https://ria.ru/20250425/poroshenko-2013514846.html

В партии Порошенко* объяснили иск его жены о разделе имущества

В партии Порошенко* объяснили иск его жены о разделе имущества - РИА Новости, 25.04.2025

В партии Порошенко* объяснили иск его жены о разделе имущества

Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко* Марина подала в суд иск о разделе имущества, чтобы защитить от ареста семейные активы, заявили в партии... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T21:07:00+03:00

2025-04-25T21:07:00+03:00

2025-04-25T21:07:00+03:00

в мире

украина

петр порошенко

европейская солидарность

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко* Марина подала в суд иск о разделе имущества, чтобы защитить от ареста семейные активы, заявили в партии "Европейская солидарность", лидером которой является бывший глава украинского государства. Издание "Украинские новости" со ссылкой на данные судебных материалов ранее сообщало, что супруга Порошенко* Марина подала на него в суд иск о разделе имущества. "Иск о разделе имущества – совместная тактика защиты семьи Порошенко* от попыток Зеленского заблокировать Петру Порошенко* возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность. Поскольку Зеленский своим указом о санкциях запретил Петру Порошенко* совершение любых сделок, даже уплату налогов, разблокировать финансирование благотворительного фонда Порошенко* можно только через соответствующее решение суда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. Уточняется, что иск, возможно, будет удовлетворен уже на следующей неделе. Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013299339.html

https://ria.ru/20250415/poroshenko-2011389644.html

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в мире, украина, петр порошенко, европейская солидарность