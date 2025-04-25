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Супруга Порошенко* подала на него иск о разделе имущества, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2025
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12:34 25.04.2025 (обновлено: 13:12 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/poroshenko-2013377182.html
Супруга Порошенко* подала на него иск о разделе имущества, пишут СМИ
Супруга Порошенко* подала на него иск о разделе имущества, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2025
Супруга Порошенко* подала на него иск о разделе имущества, пишут СМИ
Супруга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:34:00+03:00
2025-04-25T13:12:00+03:00
украина
россия
винницкая область
марина порошенко
петр порошенко
виктор медведчук
европейская солидарность
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Супруга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Марина подала на него в суд иск о разделе имущества, сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на данные судебных материалов. "Жена бывшего президента Петра Порошенко* Марина подала на него в суд иск о разделе имущества. Марина Порошенко обратилась в суд 27 марта 2025 года. Иск касается раздела имущества супругов. Дело подсудно Крыжопольскому районному суду Винницкой области, куда и был подан иск. Суд рассмотрит дело 29 апреля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013299339.html
https://ria.ru/20250408/poroshenko-2010048069.html
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россия
винницкая область
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украина, россия, винницкая область, марина порошенко, петр порошенко, виктор медведчук, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Украина, Россия, Винницкая область, Марина Порошенко, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Европейская солидарность, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Супруга Порошенко* подала на него иск о разделе имущества, пишут СМИ

"Украинские новости": жена Порошенко подала на него иск о разделе имущества

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко* с супругой Мариной
Петр Порошенко* с супругой Мариной - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко* с супругой Мариной. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Супруга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Марина подала на него в суд иск о разделе имущества, сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на данные судебных материалов.
"Жена бывшего президента Петра Порошенко* Марина подала на него в суд иск о разделе имущества. Марина Порошенко обратилась в суд 27 марта 2025 года. Иск касается раздела имущества супругов. Дело подсудно Крыжопольскому районному суду Винницкой области, куда и был подан иск. Суд рассмотрит дело 29 апреля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Алексей Филатов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
У экс-замглавы администрации Порошенко* прошли обыски, пишут СМИ
Вчера, 00:00
Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Банк Порошенко* оштрафовали на 500 тысяч долларов за отмывание доходов
8 апреля, 15:49
 
УкраинаРоссияВинницкая областьМарина ПорошенкоПетр ПорошенкоВиктор МедведчукЕвропейская солидарностьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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