https://ria.ru/20250425/poroshenko-2013377182.html

Супруга Порошенко* подала на него иск о разделе имущества, пишут СМИ

Супруга Порошенко* подала на него иск о разделе имущества, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2025

Супруга Порошенко* подала на него иск о разделе имущества, пишут СМИ

Супруга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:34:00+03:00

2025-04-25T12:34:00+03:00

2025-04-25T13:12:00+03:00

украина

россия

винницкая область

марина порошенко

петр порошенко

виктор медведчук

европейская солидарность

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Супруга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Марина подала на него в суд иск о разделе имущества, сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на данные судебных материалов. "Жена бывшего президента Петра Порошенко* Марина подала на него в суд иск о разделе имущества. Марина Порошенко обратилась в суд 27 марта 2025 года. Иск касается раздела имущества супругов. Дело подсудно Крыжопольскому районному суду Винницкой области, куда и был подан иск. Суд рассмотрит дело 29 апреля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013299339.html

https://ria.ru/20250408/poroshenko-2010048069.html

украина

россия

винницкая область

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украина, россия, винницкая область, марина порошенко, петр порошенко, виктор медведчук, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)