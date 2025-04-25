https://ria.ru/20250425/polk-2013406256.html

В Ростовской области "Бессмертный полк" не будет проходить в очном формате

В Ростовской области "Бессмертный полк" не будет проходить в очном формате - РИА Новости, 25.04.2025

В Ростовской области "Бессмертный полк" не будет проходить в очном формате

Акция "Бессмертный полк" не будет проводиться в Ростовской области в традиционном формате шествия, прорабатываются другие форматы для участия в акции, сообщили... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:14:00+03:00

2025-04-25T14:14:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" не будет проводиться в Ростовской области в традиционном формате шествия, прорабатываются другие форматы для участия в акции, сообщили в пресс-центре правительства региона. "В настоящий момент на территории Ростовской области проведение массовой акции "Бессмертный полк" в традиционном формате (шествие) не запланировано", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что жителям региона будут доступны "другие форматы для участия в акции", которые в настоящее время находятся в стадии проработки.

https://ria.ru/20250410/polk-2010449107.html

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