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В Ростовской области "Бессмертный полк" не будет проходить в очном формате - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:14 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/polk-2013406256.html
В Ростовской области "Бессмертный полк" не будет проходить в очном формате
В Ростовской области "Бессмертный полк" не будет проходить в очном формате - РИА Новости, 25.04.2025
В Ростовской области "Бессмертный полк" не будет проходить в очном формате
Акция "Бессмертный полк" не будет проводиться в Ростовской области в традиционном формате шествия, прорабатываются другие форматы для участия в акции, сообщили... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:14:00+03:00
2025-04-25T14:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" не будет проводиться в Ростовской области в традиционном формате шествия, прорабатываются другие форматы для участия в акции, сообщили в пресс-центре правительства региона. "В настоящий момент на территории Ростовской области проведение массовой акции "Бессмертный полк" в традиционном формате (шествие) не запланировано", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что жителям региона будут доступны "другие форматы для участия в акции", которые в настоящее время находятся в стадии проработки.
https://ria.ru/20250410/polk-2010449107.html
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общество, ростовская область
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ростовская область
В Ростовской области "Бессмертный полк" не будет проходить в очном формате

Акция "Бессмертный полк" в Ростовской области не пройдет в традиционном формате

© РИА Новости / Дмитрий ПаршинУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" не будет проводиться в Ростовской области в традиционном формате шествия, прорабатываются другие форматы для участия в акции, сообщили в пресс-центре правительства региона.
"В настоящий момент на территории Ростовской области проведение массовой акции "Бессмертный полк" в традиционном формате (шествие) не запланировано", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что жителям региона будут доступны "другие форматы для участия в акции", которые в настоящее время находятся в стадии проработки.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Шествие "Бессмертного полка" в России пройдет в смешанном формате
10 апреля, 12:55
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРостовская область
 
 
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