https://ria.ru/20250425/pogoda-2013320264.html
Синоптик спрогнозировал дождливую погоду в Центральной России 1 мая
Синоптик спрогнозировал дождливую погоду в Центральной России 1 мая - РИА Новости, 25.04.2025
Синоптик спрогнозировал дождливую погоду в Центральной России 1 мая
Североатлантический циклон с пасмурной, дождливой и холодной погодой нагрянет в Центральную Россию 1 мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:04:00+03:00
2025-04-25T08:04:00+03:00
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россия
евгений тишковец
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Североатлантический циклон с пасмурной, дождливой и холодной погодой нагрянет в Центральную Россию 1 мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Шансы на теплый старт мая – нулевые. Предварительные прогнозы показывают, что 1 мая в Центральную Россию нагрянет североатлантический циклон с характерной пасмурной, дождливой и холодной погодой: ночью плюс 2 - плюс 7, днем плюс 8 - плюс 13", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20250422/peterburg-2012720066.html
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россия, евгений тишковец, общество
Россия, Евгений Тишковец, Общество
Синоптик спрогнозировал дождливую погоду в Центральной России 1 мая
Синоптик Тишковец спрогнозировал дождливую погоду в Центральной России 1 мая