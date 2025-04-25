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Синоптик спрогнозировал дождливую погоду в Центральной России 1 мая - РИА Новости, 25.04.2025
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08:04 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/pogoda-2013320264.html
Синоптик спрогнозировал дождливую погоду в Центральной России 1 мая
Синоптик спрогнозировал дождливую погоду в Центральной России 1 мая - РИА Новости, 25.04.2025
Синоптик спрогнозировал дождливую погоду в Центральной России 1 мая
Североатлантический циклон с пасмурной, дождливой и холодной погодой нагрянет в Центральную Россию 1 мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 25.04.2025
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россия
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Североатлантический циклон с пасмурной, дождливой и холодной погодой нагрянет в Центральную Россию 1 мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Шансы на теплый старт мая – нулевые. Предварительные прогнозы показывают, что 1 мая в Центральную Россию нагрянет североатлантический циклон с характерной пасмурной, дождливой и холодной погодой: ночью плюс 2 - плюс 7, днем плюс 8 - плюс 13", - рассказал Тишковец.
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россия, евгений тишковец, общество
Россия, Евгений Тишковец, Общество
Синоптик спрогнозировал дождливую погоду в Центральной России 1 мая

Синоптик Тишковец спрогнозировал дождливую погоду в Центральной России 1 мая

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛюди под зонтами гуляют в парке
Люди под зонтами гуляют в парке - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Люди под зонтами гуляют в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Североатлантический циклон с пасмурной, дождливой и холодной погодой нагрянет в Центральную Россию 1 мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Шансы на теплый старт мая – нулевые. Предварительные прогнозы показывают, что 1 мая в Центральную Россию нагрянет североатлантический циклон с характерной пасмурной, дождливой и холодной погодой: ночью плюс 2 - плюс 7, днем плюс 8 - плюс 13", - рассказал Тишковец.
Снегопад в Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Синоптики рассказали о погоде в Петербурге к концу недели
22 апреля, 13:37
 
РоссияЕвгений ТишковецОбщество
 
 
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