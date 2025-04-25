https://ria.ru/20250425/pogoda-2013320264.html

Синоптик спрогнозировал дождливую погоду в Центральной России 1 мая

Синоптик спрогнозировал дождливую погоду в Центральной России 1 мая - РИА Новости, 25.04.2025

Синоптик спрогнозировал дождливую погоду в Центральной России 1 мая

Североатлантический циклон с пасмурной, дождливой и холодной погодой нагрянет в Центральную Россию 1 мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T08:04:00+03:00

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россия

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Североатлантический циклон с пасмурной, дождливой и холодной погодой нагрянет в Центральную Россию 1 мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Шансы на теплый старт мая – нулевые. Предварительные прогнозы показывают, что 1 мая в Центральную Россию нагрянет североатлантический циклон с характерной пасмурной, дождливой и холодной погодой: ночью плюс 2 - плюс 7, днем плюс 8 - плюс 13", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20250422/peterburg-2012720066.html

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2025

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россия, евгений тишковец, общество