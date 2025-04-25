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Подполье сообщило об ударе по заводу "Антонов" в Киеве - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 25.04.2025 (обновлено: 14:02 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/podpole-2013401241.html
Подполье сообщило об ударе по заводу "Антонов" в Киеве
Подполье сообщило об ударе по заводу "Антонов" в Киеве - РИА Новости, 25.04.2025
Подполье сообщило об ударе по заводу "Антонов" в Киеве
Удар в Киеве нанесен по заводу "Антонов", квартал оцеплен силами СБУ, на место выехали иностранные медики, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:56:00+03:00
2025-04-25T14:02:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
сергей лебедев
киев
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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Удар в Киеве нанесен по заводу "Антонов", квартал оцеплен силами СБУ, на место выехали иностранные медики, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."После прилёта по "Антонову" квартал оцеплен силами СБУ. Скорые пропускали только военные или реанимационные машины с иностранными медиками. Несколько станций метро в районах прилётов закрыты, на дорогах — передвижные блокпосты. Если у тебя нет дела (живёшь или работаешь) в этом районе — разворачивают", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20250424/svo-2013151808.html
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в мире, служба безопасности украины, сергей лебедев, киев
В мире, Специальная военная операция на Украине, Служба безопасности Украины, Сергей Лебедев, Киев
Подполье сообщило об ударе по заводу "Антонов" в Киеве

Лебедев сообщил об ударе по заводу "Антонов" в Киеве

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Удар в Киеве нанесен по заводу "Антонов", квартал оцеплен силами СБУ, на место выехали иностранные медики, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"После прилёта по "Антонову" квартал оцеплен силами СБУ. Скорые пропускали только военные или реанимационные машины с иностранными медиками. Несколько станций метро в районах прилётов закрыты, на дорогах — передвижные блокпосты. Если у тебя нет дела (живёшь или работаешь) в этом районе — разворачивают", - сообщил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлужба безопасности УкраиныСергей ЛебедевКиев
 
 
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