https://ria.ru/20250425/podpole-2013401241.html

Подполье сообщило об ударе по заводу "Антонов" в Киеве

Подполье сообщило об ударе по заводу "Антонов" в Киеве - РИА Новости, 25.04.2025

Подполье сообщило об ударе по заводу "Антонов" в Киеве

Удар в Киеве нанесен по заводу "Антонов", квартал оцеплен силами СБУ, на место выехали иностранные медики, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:56:00+03:00

2025-04-25T13:56:00+03:00

2025-04-25T14:02:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

служба безопасности украины

сергей лебедев

киев

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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Удар в Киеве нанесен по заводу "Антонов", квартал оцеплен силами СБУ, на место выехали иностранные медики, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."После прилёта по "Антонову" квартал оцеплен силами СБУ. Скорые пропускали только военные или реанимационные машины с иностранными медиками. Несколько станций метро в районах прилётов закрыты, на дорогах — передвижные блокпосты. Если у тебя нет дела (живёшь или работаешь) в этом районе — разворачивают", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20250424/svo-2013151808.html

киев

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2025

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в мире, служба безопасности украины, сергей лебедев, киев