https://ria.ru/20250425/pobeda-2013458070.html

Более 45 тысяч военнослужащих приняли участие в акции "Диктант Победы"

Более 45 тысяч военнослужащих приняли участие в акции "Диктант Победы" - РИА Новости, 25.04.2025

Более 45 тысяч военнослужащих приняли участие в акции "Диктант Победы"

Более 45 тысяч российских военнослужащих стали участниками акции "Диктант Победы", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:29:00+03:00

2025-04-25T16:29:00+03:00

2025-04-25T16:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

виктор горемыкин

единая россия

диктант победы

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942618887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df7fd25279c9c0e7ceca30429f34b0ca.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 45 тысяч российских военнослужащих стали участниками акции "Диктант Победы", сообщили в Минобороны РФ. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" проходит в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. "Более 45 тысяч военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации и учащихся ведомственных учебных заведений приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы", - говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что всего было развернуто 712 площадок для участия в акции в Вооруженных силах России. Согласно сообщению, на них были проведены тематические художественные выставки, встречи с известными историками, творческими людьми, ветеранами и участниками специальной военной операции. В Минобороны добавили, что главной площадкой проведения "Диктанта Победы" в ведомстве стал зал имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Национального центра управления обороной РФ. "Я рад приветствовать всех участников, которые сегодня принимают участие в международной акции "Диктант Победы". Эта просветительная акция вызывает большой интерес и поддержку в Вооруженных силах Российской Федерации. Сохраняя связь поколений, диктант не только проверяет знания о Великой Отечественной войне, но и становится мостом между поколениями", - сказал участникам акции заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин. Он подчеркнул, что "Диктант Победы" - ответ для тех, кто пытается стереть подвиг советского народа из человеческой памяти.

https://ria.ru/20250425/kravtsov-2013389036.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, виктор горемыкин, единая россия, диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне