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Более 45 тысяч военнослужащих приняли участие в акции "Диктант Победы"
Более 45 тысяч военнослужащих приняли участие в акции "Диктант Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
Более 45 тысяч военнослужащих приняли участие в акции "Диктант Победы"
Более 45 тысяч российских военнослужащих стали участниками акции "Диктант Победы", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:29:00+03:00
2025-04-25T16:29:00+03:00
2025-04-25T16:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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виктор горемыкин
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диктант победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 45 тысяч российских военнослужащих стали участниками акции "Диктант Победы", сообщили в Минобороны РФ. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" проходит в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. "Более 45 тысяч военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации и учащихся ведомственных учебных заведений приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы", - говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что всего было развернуто 712 площадок для участия в акции в Вооруженных силах России. Согласно сообщению, на них были проведены тематические художественные выставки, встречи с известными историками, творческими людьми, ветеранами и участниками специальной военной операции. В Минобороны добавили, что главной площадкой проведения "Диктанта Победы" в ведомстве стал зал имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Национального центра управления обороной РФ. "Я рад приветствовать всех участников, которые сегодня принимают участие в международной акции "Диктант Победы". Эта просветительная акция вызывает большой интерес и поддержку в Вооруженных силах Российской Федерации. Сохраняя связь поколений, диктант не только проверяет знания о Великой Отечественной войне, но и становится мостом между поколениями", - сказал участникам акции заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин. Он подчеркнул, что "Диктант Победы" - ответ для тех, кто пытается стереть подвиг советского народа из человеческой памяти.
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россия, виктор горемыкин, единая россия, диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Виктор Горемыкин, Единая Россия, Диктант Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 45 тысяч российских военнослужащих стали участниками акции "Диктант Победы", сообщили в Минобороны РФ.
Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" проходит в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира.
"Более 45 тысяч военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации и учащихся ведомственных учебных заведений приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы", - говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что всего было развернуто 712 площадок для участия в акции в Вооруженных силах России. Согласно сообщению, на них были проведены тематические художественные выставки, встречи с известными историками, творческими людьми, ветеранами и участниками специальной военной операции.
В Минобороны добавили, что главной площадкой проведения "Диктанта Победы" в ведомстве стал зал имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Национального центра управления обороной РФ.
"Я рад приветствовать всех участников, которые сегодня принимают участие в международной акции "Диктант Победы". Эта просветительная акция вызывает большой интерес и поддержку в Вооруженных силах Российской Федерации. Сохраняя связь поколений, диктант не только проверяет знания о Великой Отечественной войне, но и становится мостом между поколениями", - сказал участникам акции заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
Он подчеркнул, что "Диктант Победы" - ответ для тех, кто пытается стереть подвиг советского народа из человеческой памяти.