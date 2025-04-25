В Донецке прошла церемония, посвященная юбилею Победы
В Донецке прошла церемония спецгашения почтового блока в честь 80-летия Победы
© Фото : Денис Пушилин | официальный сайтДенис Пушилин принял участие в гашении почтового блока к 80-летию Великой Победы
Денис Пушилин принял участие в гашении почтового блока к 80-летию Великой Победы
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Торжественная церемония специального гашения почтового блока в честь 80-летия Победы прошла в Донецке, акция состоялась в музее Великой Отечественной войны в центре города, недалеко от стадиона "Донбасс Арена", передает корреспондент РИА Новости.
Уроженцем Донецка является военный фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей, автор всемирно известного снимка "Знамя Победы над рейхстагом".
"Сегодня у нас было гашение блока в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сообщил журналистам министр информационных технологий и связи ДНР Денис Курашов.
Наряду с ним в церемонии участвовали глава ДНР Денис Пушилин, руководитель администрации Донецка Алексей Кулемзин и гендиректор регионального госпредприятия "Почта Донбасса" Елена Агеева. Все они поставили на блоке оттиск художественного штемпеля с изображением пятиконечной звезды и георгиевской ленты.
Со своей стороны, Пушилин отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне и борьбе с нацизмом. "Мы не могли не присоединиться ко всероссийской и всебелорусской акции гашения почтового блока. Почему для нас это особенно важно? Донбасс в нынешних реалиях узнал, что такое ужасы нацизма, что такое те военные преступления, которые совершаются по отношению к гражданскому населению. И насколько недопустимо, чтобы фашизм и нацизм в каком-либо проявлении поднимал голову", - отметил глава республики.
На выпущенном 25 апреля почтовом блоке номиналом 80 рублей изображен орден Отечественной войны I степени. На полях изображены известнейшие снимки советских фотокорреспондентов времен войны Евгения Халдея и Владимира Гребнева. Спецгашение юбилейного выпуска, тираж которого составил 58 тысяч экземпляров, проводится не только на Московском почтамте, но и в Омске, Перми, Рязани и других городах России. Блок той же тематики, но другого дизайна в этот же день увидел свет в Белоруссии. В странах СНГ нынешний год объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.