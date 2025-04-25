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В Донецке прошла церемония, посвященная юбилею Победы - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:26 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/pobeda-2013454875.html
В Донецке прошла церемония, посвященная юбилею Победы
В Донецке прошла церемония, посвященная юбилею Победы - РИА Новости, 25.04.2025
В Донецке прошла церемония, посвященная юбилею Победы
Торжественная церемония специального гашения почтового блока в честь 80-летия Победы прошла в Донецке, акция состоялась в музее Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:26:00+03:00
2025-04-25T16:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
донецк
донецкая народная республика
донбасс
евгений халдей
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
почта донбасса
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Торжественная церемония специального гашения почтового блока в честь 80-летия Победы прошла в Донецке, акция состоялась в музее Великой Отечественной войны в центре города, недалеко от стадиона "Донбасс Арена", передает корреспондент РИА Новости. Уроженцем Донецка является военный фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей, автор всемирно известного снимка "Знамя Победы над рейхстагом". "Сегодня у нас было гашение блока в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сообщил журналистам министр информационных технологий и связи ДНР Денис Курашов. Наряду с ним в церемонии участвовали глава ДНР Денис Пушилин, руководитель администрации Донецка Алексей Кулемзин и гендиректор регионального госпредприятия "Почта Донбасса" Елена Агеева. Все они поставили на блоке оттиск художественного штемпеля с изображением пятиконечной звезды и георгиевской ленты. Со своей стороны, Пушилин отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне и борьбе с нацизмом. "Мы не могли не присоединиться ко всероссийской и всебелорусской акции гашения почтового блока. Почему для нас это особенно важно? Донбасс в нынешних реалиях узнал, что такое ужасы нацизма, что такое те военные преступления, которые совершаются по отношению к гражданскому населению. И насколько недопустимо, чтобы фашизм и нацизм в каком-либо проявлении поднимал голову", - отметил глава республики. На выпущенном 25 апреля почтовом блоке номиналом 80 рублей изображен орден Отечественной войны I степени. На полях изображены известнейшие снимки советских фотокорреспондентов времен войны Евгения Халдея и Владимира Гребнева. Спецгашение юбилейного выпуска, тираж которого составил 58 тысяч экземпляров, проводится не только на Московском почтамте, но и в Омске, Перми, Рязани и других городах России. Блок той же тематики, но другого дизайна в этот же день увидел свет в Белоруссии. В странах СНГ нынешний год объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Спецгашение российских марок в Донецке проводится уже не впервые. Двенадцатого июня 2023 года на городском почтамте на центральной улице Артема гасили почтовую миниатюру "Донецкая Народная Республика". Вместе c маркой, посвященной ЛНР, она выходила в составе многолетней серии "Регионы России".
https://ria.ru/20250425/diktant--2013448083.html
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донецк
донецкая народная республика
донбасс
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донецк, донецкая народная республика, донбасс, евгений халдей, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), почта донбасса, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Евгений Халдей, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк), Почта Донбасса, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
В Донецке прошла церемония, посвященная юбилею Победы

В Донецке прошла церемония спецгашения почтового блока в честь 80-летия Победы

© Фото : Денис Пушилин | официальный сайтДенис Пушилин принял участие в гашении почтового блока к 80-летию Великой Победы
Денис Пушилин принял участие в гашении почтового блока к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Денис Пушилин | официальный сайт
Денис Пушилин принял участие в гашении почтового блока к 80-летию Великой Победы
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Торжественная церемония специального гашения почтового блока в честь 80-летия Победы прошла в Донецке, акция состоялась в музее Великой Отечественной войны в центре города, недалеко от стадиона "Донбасс Арена", передает корреспондент РИА Новости.
Уроженцем Донецка является военный фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей, автор всемирно известного снимка "Знамя Победы над рейхстагом".
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"Сегодня у нас было гашение блока в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сообщил журналистам министр информационных технологий и связи ДНР Денис Курашов.
Наряду с ним в церемонии участвовали глава ДНР Денис Пушилин, руководитель администрации Донецка Алексей Кулемзин и гендиректор регионального госпредприятия "Почта Донбасса" Елена Агеева. Все они поставили на блоке оттиск художественного штемпеля с изображением пятиконечной звезды и георгиевской ленты.
Со своей стороны, Пушилин отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне и борьбе с нацизмом. "Мы не могли не присоединиться ко всероссийской и всебелорусской акции гашения почтового блока. Почему для нас это особенно важно? Донбасс в нынешних реалиях узнал, что такое ужасы нацизма, что такое те военные преступления, которые совершаются по отношению к гражданскому населению. И насколько недопустимо, чтобы фашизм и нацизм в каком-либо проявлении поднимал голову", - отметил глава республики.
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На выпущенном 25 апреля почтовом блоке номиналом 80 рублей изображен орден Отечественной войны I степени. На полях изображены известнейшие снимки советских фотокорреспондентов времен войны Евгения Халдея и Владимира Гребнева. Спецгашение юбилейного выпуска, тираж которого составил 58 тысяч экземпляров, проводится не только на Московском почтамте, но и в Омске, Перми, Рязани и других городах России. Блок той же тематики, но другого дизайна в этот же день увидел свет в Белоруссии. В странах СНГ нынешний год объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.
Спецгашение российских марок в Донецке проводится уже не впервые. Двенадцатого июня 2023 года на городском почтамте на центральной улице Артема гасили почтовую миниатюру "Донецкая Народная Республика". Вместе c маркой, посвященной ЛНР, она выходила в составе многолетней серии "Регионы России".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассЕвгений ХалдейДенис ПушилинАлексей Кулемзин (Донецк)Почта ДонбассаСНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
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