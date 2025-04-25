https://ria.ru/20250425/pobeda-2013394747.html

В VK Видео появился раздел "80 лет Победы"

В VK Видео появился раздел "80 лет Победы" - РИА Новости, 25.04.2025

В VK Видео появился раздел "80 лет Победы"

На главной странице VK Видео появился специальный раздел "80 лет Победы". В разделе собрано более 260 единиц контента, посвященных истории Великой Отечественной РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На главной странице VK Видео появился специальный раздел "80 лет Победы". В разделе собрано более 260 единиц контента, посвященных истории Великой Отечественной войны, судьбам героев и событиям военных лет. Пользователи смогут посмотреть фильмы, сериалы, документальные проекты, авторские передачи, а также присоединиться к прямым трансляциям 9 мая, включая Парад Победы на Красной площади и шествие Бессмертного полка.Киноклассика, современные проекты и уникальный контентВ разделе уже доступны легендарные картины от ведущих киностудий: "Мосфильм", "Киностудия Горького", "СТВ" и других. Среди них — проверенная временем классика: "Летят журавли", "Иди и смотри", "А зори здесь тихие", "Тени исчезают в полдень", "17 мгновений весны", а также современные работы — "Белый тигр" и "Дорога на Берлин". Дополняют коллекцию авторские проекты.Эксклюзивы VK ВидеоОсобенностью раздела станут уникальные проекты, доступные только на платформе. Спецвыпуск Сергея Минаева "Хронология Победы", где будут поминутно воссозданы события 9 мая 1945 года. В проекте "По местам Победы" от VK Места зрители узнают о военных изобретениях, изменивших ход истории. Документальный проект Владимира Соловьева "Левитан. Голос Победы" расскажет о попытках нацистов устранить легендарного диктора.Трансляции 1–9 мая и праздничный деньС 1 мая в разделе начнутся трансляции фрагментов новостных программ: интервью с ветеранами, исторические хроники и репортажи о подготовке к празднику. 9 мая пользователи смогут в прямом эфире увидеть ключевые события Дня Победы: парад на Красной площади, Минуту молчания и шествие Бессмертного полка.

https://ria.ru/20250422/vk-2012750218.html

https://ria.ru/20250411/vk-2010679135.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте