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В VK Видео появился раздел "80 лет Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
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14:00 25.04.2025
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В VK Видео появился раздел "80 лет Победы"
В VK Видео появился раздел "80 лет Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
В VK Видео появился раздел "80 лет Победы"
На главной странице VK Видео появился специальный раздел "80 лет Победы". В разделе собрано более 260 единиц контента, посвященных истории Великой Отечественной РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:00:00+03:00
2025-04-25T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На главной странице VK Видео появился специальный раздел "80 лет Победы". В разделе собрано более 260 единиц контента, посвященных истории Великой Отечественной войны, судьбам героев и событиям военных лет. Пользователи смогут посмотреть фильмы, сериалы, документальные проекты, авторские передачи, а также присоединиться к прямым трансляциям 9 мая, включая Парад Победы на Красной площади и шествие Бессмертного полка.Киноклассика, современные проекты и уникальный контентВ разделе уже доступны легендарные картины от ведущих киностудий: "Мосфильм", "Киностудия Горького", "СТВ" и других. Среди них — проверенная временем классика: "Летят журавли", "Иди и смотри", "А зори здесь тихие", "Тени исчезают в полдень", "17 мгновений весны", а также современные работы — "Белый тигр" и "Дорога на Берлин". Дополняют коллекцию авторские проекты.Эксклюзивы VK ВидеоОсобенностью раздела станут уникальные проекты, доступные только на платформе. Спецвыпуск Сергея Минаева "Хронология Победы", где будут поминутно воссозданы события 9 мая 1945 года. В проекте "По местам Победы" от VK Места зрители узнают о военных изобретениях, изменивших ход истории. Документальный проект Владимира Соловьева "Левитан. Голос Победы" расскажет о попытках нацистов устранить легендарного диктора.Трансляции 1–9 мая и праздничный деньС 1 мая в разделе начнутся трансляции фрагментов новостных программ: интервью с ветеранами, исторические хроники и репортажи о подготовке к празднику. 9 мая пользователи смогут в прямом эфире увидеть ключевые события Дня Победы: парад на Красной площади, Минуту молчания и шествие Бессмертного полка.
https://ria.ru/20250422/vk-2012750218.html
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В VK Видео появился раздел "80 лет Победы"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУкрашение городов России ко Дню Победы
Украшение городов России ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На главной странице VK Видео появился специальный раздел "80 лет Победы". В разделе собрано более 260 единиц контента, посвященных истории Великой Отечественной войны, судьбам героев и событиям военных лет. Пользователи смогут посмотреть фильмы, сериалы, документальные проекты, авторские передачи, а также присоединиться к прямым трансляциям 9 мая, включая Парад Победы на Красной площади и шествие Бессмертного полка.

Киноклассика, современные проекты и уникальный контент

В VK Видео появился раздел "80 лет Победы"
В VK Видео появился раздел 80 лет Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В VK Видео появился раздел "80 лет Победы"
В разделе уже доступны легендарные картины от ведущих киностудий: "Мосфильм", "Киностудия Горького", "СТВ" и других. Среди них — проверенная временем классика: "Летят журавли", "Иди и смотри", "А зори здесь тихие", "Тени исчезают в полдень", "17 мгновений весны", а также современные работы — "Белый тигр" и "Дорога на Берлин". Дополняют коллекцию авторские проекты.

Эксклюзивы VK Видео

Особенностью раздела станут уникальные проекты, доступные только на платформе. Спецвыпуск Сергея Минаева "Хронология Победы", где будут поминутно воссозданы события 9 мая 1945 года. В проекте "По местам Победы" от VK Места зрители узнают о военных изобретениях, изменивших ход истории. Документальный проект Владимира Соловьева "Левитан. Голос Победы" расскажет о попытках нацистов устранить легендарного диктора.
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Трансляции 1–9 мая и праздничный день

С 1 мая в разделе начнутся трансляции фрагментов новостных программ: интервью с ветеранами, исторические хроники и репортажи о подготовке к празднику. 9 мая пользователи смогут в прямом эфире увидеть ключевые события Дня Победы: парад на Красной площади, Минуту молчания и шествие Бессмертного полка.
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