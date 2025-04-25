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Более 320 тысяч ветеранов получили выплаты к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:01 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/pobeda-2013385471.html
Более 320 тысяч ветеранов получили выплаты к 80-летию Победы
Более 320 тысяч ветеранов получили выплаты к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.04.2025
Более 320 тысяч ветеранов получили выплаты к 80-летию Победы
Более 320 тысяч ветеранов получили выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, это все россияне, которым положены такие выплаты, свидетельствует... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:01:00+03:00
2025-04-25T13:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
запорожская область
южная осетия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 320 тысяч ветеранов получили выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, это все россияне, которым положены такие выплаты, свидетельствует сайт Социального фонда РФ. "Всего получателями юбилейной выплаты в этом году стали свыше 320 тысяч ветеранов. 3,1 тысяча из них живут в новых субъектах России – Луганской и Донецкой Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Праздничную меру также получат ветераны ВОВ в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и странах Балтии", - говорится в сообщении. Отмечается, что ветераны, участвовавшие в боевых действиях, получили дополнительную ежегодную выплату ко Дню Победы в 10 тысяч рублей. Все ветераны, кому она положена, уже получили средства. Согласно указу президента России Владимира Путина, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, обладатели знаков "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получили по 80 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма получили по 55 тысяч рублей.
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общество, россия, запорожская область, южная осетия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Запорожская область, Южная Осетия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Более 320 тысяч ветеранов получили выплаты к 80-летию Победы

Соцфонд: более 320 тысяч ветеранов получили выплаты к 80-летию Победы

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПарад Победителей в Севастополе
Парад Победителей в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 320 тысяч ветеранов получили выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, это все россияне, которым положены такие выплаты, свидетельствует сайт Социального фонда РФ.
"Всего получателями юбилейной выплаты в этом году стали свыше 320 тысяч ветеранов. 3,1 тысяча из них живут в новых субъектах России – Луганской и Донецкой Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Праздничную меру также получат ветераны ВОВ в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и странах Балтии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ветераны, участвовавшие в боевых действиях, получили дополнительную ежегодную выплату ко Дню Победы в 10 тысяч рублей. Все ветераны, кому она положена, уже получили средства.
Согласно указу президента России Владимира Путина, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, обладатели знаков "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получили по 80 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма получили по 55 тысяч рублей.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияЗапорожская областьЮжная ОсетияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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