https://ria.ru/20250425/pobeda-2013385048.html

Около 30 человек приняли участие в акции "Диктант победы" в Пекине

Около 30 человек приняли участие в акции "Диктант победы" в Пекине - РИА Новости, 25.04.2025

Около 30 человек приняли участие в акции "Диктант победы" в Пекине

Около 30 человек приняли участие в международной патриотической акции "Диктант победы" в Пекине, большинство участников - граждане Китая, передает корреспондент РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:00:00+03:00

2025-04-25T13:00:00+03:00

2025-04-25T13:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

пекин

китай

единая россия

диктант победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПЕКИН, 25 апр - РИА Новости. Около 30 человек приняли участие в международной патриотической акции "Диктант победы" в Пекине, большинство участников - граждане Китая, передает корреспондент РИА Новости. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" проходит в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. В Пекине акция прошла в Российском культурном центре (РКЦ). В ней приняли участие около 30 человек. "Возраст и род занятий у всех участников разные, это и студенты, и учащиеся, и люди уже пенсионного возраста", - рассказал РИА Новости сотрудник РКЦ, занимающийся организацией мероприятия, Ринат Мушакеев. По его словам, китайских гостей на мероприятии больше, чем российских. "Вопросы подобраны очень разные, это и вопросы, касающиеся Второй мировой войны, вопросы, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны, и блок вопросов, которые непосредственно связаны с войной сопротивления китайского народа японской агрессии", - сказал Мушакеев. По его словам, диктант адаптирован специально для Китая, для разных возрастов, для разных категорий граждан. "Я с детства, благодаря моей семье, был очень увлечен Россией и Советским Союзом. Можно сказать, я вырос под русские песни — сначала в исполнении на китайском языке, а позже начал учить немного русский сам", - рассказал РИА Новости 46-летний участник диктанта Гао Цзянь. По его словам, у него очень большой интерес и любовь к российской культуре и истории, и даже первая "западная" еда, которую он попробовал в своей жизни, была из ресторана русской кухни в Пекине. "Так что, когда я узнаю, что есть подобные мероприятия, я всегда прихожу в них участвовать", - рассказал Гао Цзянь. Историю Второй мировой войны, отметил он, забывать нельзя, также как и период Советского Союза. "Наш Северо-Восток был освобожден советскими войсками. После освобождения между Китаем и Советским Союзом долгое время существовали дружба и взаимопомощь. Поэтому сегодня нашему поколению и следующим нужно продолжать развивать и передавать это наследие", - рассказал он. Гао Цзянь одним из первых закончил писать диктант. Отвечая на вопрос о том, показался ли тест сложным, он рассказал, что ответил практически на все вопросы. "Я думаю, что на большинство вопросов я ответил правильно, но были и отдельные моменты, в которых я не был уверен. Именно в этом и заключается смысл каждого такого мероприятия — позже, услышав правильные ответы, я смогу закрепить впечатления, особенно по тем пунктам, в которых сомневался. Это поможет мне понять, был ли я прав в своих догадках", - сказал Гао Цзянь. "Единая Россия" проводит международную акцию "Диктант Победы" с 2019 года.

https://ria.ru/20250421/vladivostok-2012444736.html

https://ria.ru/20250401/proekt-2008664405.html

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россия, пекин, китай, единая россия, диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне