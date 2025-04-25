https://ria.ru/20250425/pmef-2013500094.html

МИД России: американская делегация ежегодно неофициально посещает ПМЭФ

МИД России: американская делегация ежегодно неофициально посещает ПМЭФ - РИА Новости, 25.04.2025

МИД России: американская делегация ежегодно неофициально посещает ПМЭФ

Американская делегация на ПМЭФ сохраняет свое присутствие, они приезжают ежегодно, но в последнее время это неофициальные делегации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T19:32:00+03:00

2025-04-25T19:32:00+03:00

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сша

александр панкин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Американская делегация на ПМЭФ сохраняет свое присутствие, они приезжают ежегодно, но в последнее время это неофициальные делегации, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Американская делегация раньше была самой большой, сейчас она сохраняет свое присутствие, но неофициально, официально власти США в последние годы не зазываются", - сказал Панкин при общении с РИА Новости на культурном мероприятии "Ревизии не подлежит". Он подчеркнул, что американцы участвуют в форуме ежегодно, но на уровне представителей бизнеса, компаний, общественных деятелей.

https://ria.ru/20250403/pmef-2009064610.html

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россия, сша, александр панкин, пмэф — 2025