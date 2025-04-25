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МИД России: американская делегация ежегодно неофициально посещает ПМЭФ - РИА Новости, 25.04.2025
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19:32 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/pmef-2013500094.html
МИД России: американская делегация ежегодно неофициально посещает ПМЭФ
МИД России: американская делегация ежегодно неофициально посещает ПМЭФ - РИА Новости, 25.04.2025
МИД России: американская делегация ежегодно неофициально посещает ПМЭФ
Американская делегация на ПМЭФ сохраняет свое присутствие, они приезжают ежегодно, но в последнее время это неофициальные делегации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2025
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Американская делегация на ПМЭФ сохраняет свое присутствие, они приезжают ежегодно, но в последнее время это неофициальные делегации, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Американская делегация раньше была самой большой, сейчас она сохраняет свое присутствие, но неофициально, официально власти США в последние годы не зазываются", - сказал Панкин при общении с РИА Новости на культурном мероприятии "Ревизии не подлежит". Он подчеркнул, что американцы участвуют в форуме ежегодно, но на уровне представителей бизнеса, компаний, общественных деятелей.
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россия, сша, александр панкин, пмэф — 2025
Россия, США, Александр Панкин, ПМЭФ — 2025
МИД России: американская делегация ежегодно неофициально посещает ПМЭФ

МИД: американская делегация на ПМЭФ сохраняет свое присутствие, но неофициально

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Американская делегация на ПМЭФ сохраняет свое присутствие, они приезжают ежегодно, но в последнее время это неофициальные делегации, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Американская делегация раньше была самой большой, сейчас она сохраняет свое присутствие, но неофициально, официально власти США в последние годы не зазываются", - сказал Панкин при общении с РИА Новости на культурном мероприятии "Ревизии не подлежит".
Он подчеркнул, что американцы участвуют в форуме ежегодно, но на уровне представителей бизнеса, компаний, общественных деятелей.
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Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025
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РоссияСШААлександр ПанкинПМЭФ — 2025
 
 
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