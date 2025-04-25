https://ria.ru/20250425/pmef-2013488540.html

На ПМЭФ в этом году ожидаются делегации высокого уровня

На ПМЭФ в этом году ожидаются делегации высокого уровня - РИА Новости, 25.04.2025

На ПМЭФ в этом году ожидаются делегации высокого уровня

На предстоящем ПМЭФ ожидаются делегации, возглавляемые гостями очень высокого уровня, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:21:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На предстоящем ПМЭФ ожидаются делегации, возглавляемые гостями очень высокого уровня, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Будут делегации, возглавляемые очень высокими гостями, очень много людей министерского уровня", - сказал Панкин в беседе с РИА Новости на культурном мероприятии "Ревизии не подлежит".

https://ria.ru/20250416/pmef-2011486415.html

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