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На ПМЭФ в этом году ожидаются делегации высокого уровня
На ПМЭФ в этом году ожидаются делегации высокого уровня - РИА Новости, 25.04.2025
На ПМЭФ в этом году ожидаются делегации высокого уровня
На предстоящем ПМЭФ ожидаются делегации, возглавляемые гостями очень высокого уровня, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:21:00+03:00
2025-04-25T18:21:00+03:00
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россия
александр панкин
пмэф — 2025
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На предстоящем ПМЭФ ожидаются делегации, возглавляемые гостями очень высокого уровня, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Будут делегации, возглавляемые очень высокими гостями, очень много людей министерского уровня", - сказал Панкин в беседе с РИА Новости на культурном мероприятии "Ревизии не подлежит".
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россия, александр панкин, пмэф — 2025
Россия, Александр Панкин, ПМЭФ — 2025
На ПМЭФ в этом году ожидаются делегации высокого уровня
МИД: на ПМЭФ ожидаются делегации, возглавляемые гостями очень высокого уровня