https://ria.ru/20250425/plan-2013305368.html

"Под другим названием": в США раскрыли правду о плане Трампа по Украине

"Под другим названием": в США раскрыли правду о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 25.04.2025

"Под другим названием": в США раскрыли правду о плане Трампа по Украине

пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для американского журнала Responsible Statecraft. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T01:31:00+03:00

2025-04-25T01:31:00+03:00

2025-04-25T01:31:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украина и Европа не могут не согласиться с планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для американского журнала Responsible Statecraft."Украинцы и европейцы были бы безумцами, если бы отвергли этот план наотрез, как предполагают первоначальные заявления", — говорится в публикации.По мнению автора, отрицание этой инициативы не сможет изменить ход конфликта. Членство в НАТО и возвращение утраченных территорий — это практически невыполнимые задачи для киевского режима, добавил он.При этом, продолжил эксперт, еще одной причина, по которой Украина должна принять условия, предложенные американским лидером, заключается в перспективе прекращения помощи со стороны США. По его словам, такая мера уничтожит все намерения европейцев по размещению так называемых миротворцев на Украине."Трамп не намерен предоставлять такую ​​гарантию, которая была бы равносильна членству Украины в НАТО под другим названием. Ключевые европейские правительства, включая Польшу, также заявили, что не будут участвовать ни в каких таких операциях", — резюмировал Ливен.Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным газеты Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона из-за того, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий и предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, отметив, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013301533.html

https://ria.ru/20250421/evropa-2012565151.html

https://ria.ru/20250420/berbok-2012419229.html

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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп