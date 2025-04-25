Рейтинг@Mail.ru
"Под другим названием": в США раскрыли правду о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/plan-2013305368.html
"Под другим названием": в США раскрыли правду о плане Трампа по Украине
"Под другим названием": в США раскрыли правду о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 25.04.2025
"Под другим названием": в США раскрыли правду о плане Трампа по Украине
пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для американского журнала Responsible Statecraft. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T01:31:00+03:00
2025-04-25T01:31:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177152_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_47397433ea75c17005279c34f7c6a971.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украина и Европа не могут не согласиться с планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для американского журнала Responsible Statecraft."Украинцы и европейцы были бы безумцами, если бы отвергли этот план наотрез, как предполагают первоначальные заявления", — говорится в публикации.По мнению автора, отрицание этой инициативы не сможет изменить ход конфликта. Членство в НАТО и возвращение утраченных территорий — это практически невыполнимые задачи для киевского режима, добавил он.При этом, продолжил эксперт, еще одной причина, по которой Украина должна принять условия, предложенные американским лидером, заключается в перспективе прекращения помощи со стороны США. По его словам, такая мера уничтожит все намерения европейцев по размещению так называемых миротворцев на Украине."Трамп не намерен предоставлять такую ​​гарантию, которая была бы равносильна членству Украины в НАТО под другим названием. Ключевые европейские правительства, включая Польшу, также заявили, что не будут участвовать ни в каких таких операциях", — резюмировал Ливен.Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным газеты Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона из-за того, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий и предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, отметив, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013301533.html
https://ria.ru/20250421/evropa-2012565151.html
https://ria.ru/20250420/berbok-2012419229.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177152_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_17fa7fd6d388233f4fa3e1fc70790d98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, дональд трамп
В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп
"Под другим названием": в США раскрыли правду о плане Трампа по Украине

RS: Киев и Европа не могут не согласиться с планом Трампа по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украина и Европа не могут не согласиться с планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для американского журнала Responsible Statecraft.
«
"Украинцы и европейцы были бы безумцами, если бы отвергли этот план наотрез, как предполагают первоначальные заявления", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
"На похоронах": в Раде раскрыли жуткий замысел Зеленского
00:41
По мнению автора, отрицание этой инициативы не сможет изменить ход конфликта. Членство в НАТО и возвращение утраченных территорий — это практически невыполнимые задачи для киевского режима, добавил он.
При этом, продолжил эксперт, еще одной причина, по которой Украина должна принять условия, предложенные американским лидером, заключается в перспективе прекращения помощи со стороны США. По его словам, такая мера уничтожит все намерения европейцев по размещению так называемых миротворцев на Украине.
"Трамп не намерен предоставлять такую ​​гарантию, которая была бы равносильна членству Украины в НАТО под другим названием. Ключевые европейские правительства, включая Польшу, также заявили, что не будут участвовать ни в каких таких операциях", — резюмировал Ливен.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
"Необратимые последствия". В Европе впали в панику из-за антироссийских мер
21 апреля, 17:14
Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.
По данным газеты Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона из-за того, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий и предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, отметив, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
СМИ: в Германии забили тревогу из-за нового места работы Бербок
20 апреля, 21:53
 
В миреУкраинаСШАЕвропаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала