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"Под другим названием": в США раскрыли правду о плане Трампа по Украине
"Под другим названием": в США раскрыли правду о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 25.04.2025
"Под другим названием": в США раскрыли правду о плане Трампа по Украине
пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для американского журнала Responsible Statecraft. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T01:31:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украина и Европа не могут не согласиться с планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для американского журнала Responsible Statecraft."Украинцы и европейцы были бы безумцами, если бы отвергли этот план наотрез, как предполагают первоначальные заявления", — говорится в публикации.По мнению автора, отрицание этой инициативы не сможет изменить ход конфликта. Членство в НАТО и возвращение утраченных территорий — это практически невыполнимые задачи для киевского режима, добавил он.При этом, продолжил эксперт, еще одной причина, по которой Украина должна принять условия, предложенные американским лидером, заключается в перспективе прекращения помощи со стороны США. По его словам, такая мера уничтожит все намерения европейцев по размещению так называемых миротворцев на Украине."Трамп не намерен предоставлять такую гарантию, которая была бы равносильна членству Украины в НАТО под другим названием. Ключевые европейские правительства, включая Польшу, также заявили, что не будут участвовать ни в каких таких операциях", — резюмировал Ливен.Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным газеты Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона из-за того, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий и предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, отметив, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013301533.html
https://ria.ru/20250421/evropa-2012565151.html
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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп
В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп
"Под другим названием": в США раскрыли правду о плане Трампа по Украине
RS: Киев и Европа не могут не согласиться с планом Трампа по Украине
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Украина и Европа не могут не согласиться с планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине,
пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для американского журнала
Responsible Statecraft.
«
"Украинцы и европейцы были бы безумцами, если бы отвергли этот план наотрез, как предполагают первоначальные заявления", — говорится в публикации.
По мнению автора, отрицание этой инициативы не сможет изменить ход конфликта. Членство в НАТО и возвращение утраченных территорий — это практически невыполнимые задачи для киевского режима, добавил он.
При этом, продолжил эксперт, еще одной причина, по которой Украина должна принять условия, предложенные американским лидером, заключается в перспективе прекращения помощи со стороны США. По его словам, такая мера уничтожит все намерения европейцев по размещению так называемых миротворцев на Украине.
"Трамп не намерен предоставлять такую гарантию, которая была бы равносильна членству Украины в НАТО под другим названием. Ключевые европейские правительства, включая Польшу, также заявили, что не будут участвовать ни в каких таких операциях", — резюмировал Ливен.
Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.
По данным газеты Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона из-за того, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий и предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, отметив, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.