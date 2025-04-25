https://ria.ru/20250425/peskov-2013497347.html
Россия должна быть начеку, несмотря на переговоры, заявил Песков
Россия должна быть начеку, несмотря на переговоры, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2025
Россия должна быть начеку, несмотря на переговоры, заявил Песков
Россия должна быть начеку, несмотря на продолжающиеся переговоры по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:02:00+03:00
2025-04-25T19:02:00+03:00
2025-04-25T19:02:00+03:00
россия
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия должна быть начеку, несмотря на продолжающиеся переговоры по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого (Киевского - прим.) режима", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250425/peskov-2013491977.html
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россия, дмитрий песков, павел зарубин, украина
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Украина
Россия должна быть начеку, несмотря на переговоры, заявил Песков
Песков: несмотря на переговоры с США по Украине, Россия должна быть начеку