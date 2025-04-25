https://ria.ru/20250425/peskov-2013497347.html

Россия должна быть начеку, несмотря на переговоры, заявил Песков

Россия должна быть начеку, несмотря на переговоры, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2025

Россия должна быть начеку, несмотря на переговоры, заявил Песков

Россия должна быть начеку, несмотря на продолжающиеся переговоры по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T19:02:00+03:00

2025-04-25T19:02:00+03:00

2025-04-25T19:02:00+03:00

россия

дмитрий песков

павел зарубин

украина

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия должна быть начеку, несмотря на продолжающиеся переговоры по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого (Киевского - прим.) режима", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250425/peskov-2013491977.html

россия

украина

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2025

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россия, дмитрий песков, павел зарубин, украина