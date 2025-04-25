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Песков высказался о встрече Путина и Уиткоффа
Песков высказался о встрече Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025
Песков высказался о встрече Путина и Уиткоффа
Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа еще продолжается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:15:00+03:00
2025-04-25T16:15:00+03:00
2025-04-25T16:22:00+03:00
владимир путин
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россия
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дмитрий песков
стив уиткофф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа еще продолжается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да", - сказал Песков на соответствующий вопрос.Встреча Путина и Уиткоффа проходит в Кремле. С российской стороны также участие принимают помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
https://ria.ru/20250422/peskov-2012849237.html
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Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле.
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владимир путин, россия, сша, дмитрий песков, стив уиткофф
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф
Песков высказался о встрече Путина и Уиткоффа
Песков: встреча Путина и Уиткоффа еще продолжается