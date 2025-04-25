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В Перу обнаружили захоронение женщины, жившей пять тысяч лет назад - РИА Новости, 25.04.2025
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18:44 25.04.2025 (обновлено: 18:49 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/peru-2013493256.html
В Перу обнаружили захоронение женщины, жившей пять тысяч лет назад
В Перу обнаружили захоронение женщины, жившей пять тысяч лет назад - РИА Новости, 25.04.2025
В Перу обнаружили захоронение женщины, жившей пять тысяч лет назад
Захоронение женщины, жившей 5 тысяч лет назад, обнаружено на побережье Перу, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 25.04.2025
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Захоронение женщины, жившей 5 тысяч лет назад, обнаружено на побережье Перу, передает агентство Рейтер. "Археологи в прибрежных районах Перу обнаружили останки возрастом 5 тысяч лет, которые принадлежат женщине", - говорится в публикации. По данным агентства, археологи считают, что обнаруженные в могиле останки женщины принадлежали представительнице элиты древней каральской цивилизации. "Тело женщины, скончавшейся приблизительно в возрасте 20-35 лет, было обнаружено вместе с голубой мантией и коричневыми перьями, которые могли принадлежать амазонской птице, такой как ара… могила была окружена корзинами с подношениями, вазами, кувшинами и клювом тукана", - сообщает агентство со ссылкой на археолога Давида Паломино. Согласно информации Паломино, эта находка свидетельствует о том, что женщины занимали важное положение в обществе каральской цивилизации. Как отмечается, город Караль, расположенный в 180 километрах к северу от перуанской столицы Лимы, считается древнейшим на американском континенте.
https://ria.ru/20250330/uchenye-2007978824.html
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перу, лима (город)
Перу, Лима (город)
В Перу обнаружили захоронение женщины, жившей пять тысяч лет назад

Reuters: на побережье Перу обнаружили останки женщины, жившей 5 тыс лет назад

Захоронение женщины, жившей 5 тысяч лет назад, на побережье Перу
Захоронение женщины, жившей 5 тысяч лет назад, на побережье Перу - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Захоронение женщины, жившей 5 тысяч лет назад, на побережье Перу
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Захоронение женщины, жившей 5 тысяч лет назад, обнаружено на побережье Перу, передает агентство Рейтер.
"Археологи в прибрежных районах Перу обнаружили останки возрастом 5 тысяч лет, которые принадлежат женщине", - говорится в публикации.
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По данным агентства, археологи считают, что обнаруженные в могиле останки женщины принадлежали представительнице элиты древней каральской цивилизации.
"Тело женщины, скончавшейся приблизительно в возрасте 20-35 лет, было обнаружено вместе с голубой мантией и коричневыми перьями, которые могли принадлежать амазонской птице, такой как ара… могила была окружена корзинами с подношениями, вазами, кувшинами и клювом тукана", - сообщает агентство со ссылкой на археолога Давида Паломино.
Согласно информации Паломино, эта находка свидетельствует о том, что женщины занимали важное положение в обществе каральской цивилизации.
Как отмечается, город Караль, расположенный в 180 километрах к северу от перуанской столицы Лимы, считается древнейшим на американском континенте.
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