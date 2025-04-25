https://ria.ru/20250425/peru-2013493256.html

В Перу обнаружили захоронение женщины, жившей пять тысяч лет назад

В Перу обнаружили захоронение женщины, жившей пять тысяч лет назад - РИА Новости, 25.04.2025

В Перу обнаружили захоронение женщины, жившей пять тысяч лет назад

Захоронение женщины, жившей 5 тысяч лет назад, обнаружено на побережье Перу, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:44:00+03:00

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лима (город)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Захоронение женщины, жившей 5 тысяч лет назад, обнаружено на побережье Перу, передает агентство Рейтер. "Археологи в прибрежных районах Перу обнаружили останки возрастом 5 тысяч лет, которые принадлежат женщине", - говорится в публикации. По данным агентства, археологи считают, что обнаруженные в могиле останки женщины принадлежали представительнице элиты древней каральской цивилизации. "Тело женщины, скончавшейся приблизительно в возрасте 20-35 лет, было обнаружено вместе с голубой мантией и коричневыми перьями, которые могли принадлежать амазонской птице, такой как ара… могила была окружена корзинами с подношениями, вазами, кувшинами и клювом тукана", - сообщает агентство со ссылкой на археолога Давида Паломино. Согласно информации Паломино, эта находка свидетельствует о том, что женщины занимали важное положение в обществе каральской цивилизации. Как отмечается, город Караль, расположенный в 180 километрах к северу от перуанской столицы Лимы, считается древнейшим на американском континенте.

https://ria.ru/20250330/uchenye-2007978824.html

https://ria.ru/20250331/mumiya-2007960480.html

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перу, лима (город)