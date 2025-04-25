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Reuters: Киев готов начать переговоры с Россией после прекращения огня - РИА Новости, 25.04.2025
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13:36 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/peregovory-2013396303.html
Reuters: Киев готов начать переговоры с Россией после прекращения огня
Reuters: Киев готов начать переговоры с Россией после прекращения огня - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters: Киев готов начать переговоры с Россией после прекращения огня
Киев готов немедленно после достижения прекращения огня начать переговоры с РФ при участии США и Европы, передает агентство Рейтер со ссылкой на предложение... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:36:00+03:00
2025-04-25T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости/Прайм. Киев готов немедленно после достижения прекращения огня начать переговоры с РФ при участии США и Европы, передает агентство Рейтер со ссылкой на предложение Киева и Европы по урегулированию. "Постоянное прекращение огня. Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран", - говорится в предложении США. В предложении говорится, что Украина готова участвовать в переговорах при параллельной подготовке повестки и механизмов мирного соглашения.
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в мире, сша, киев, европа, введение трампом пошлин на импорт, россия
В мире, США, Киев, Европа, Введение Трампом пошлин на импорт, Россия
Reuters: Киев готов начать переговоры с Россией после прекращения огня

Reuters: Киев готов немедленно начать переговоры с РФ после прекращения огня

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости/Прайм. Киев готов немедленно после достижения прекращения огня начать переговоры с РФ при участии США и Европы, передает агентство Рейтер со ссылкой на предложение Киева и Европы по урегулированию.
"Постоянное прекращение огня. Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран", - говорится в предложении США.
В предложении говорится, что Украина готова участвовать в переговорах при параллельной подготовке повестки и механизмов мирного соглашения.
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