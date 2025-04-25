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На парад Победы запретили проносить вейпы и дроны - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:42 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/parad-2013522742.html
На парад Победы запретили проносить вейпы и дроны
На парад Победы запретили проносить вейпы и дроны - РИА Новости, 25.04.2025
На парад Победы запретили проносить вейпы и дроны
Вейпы, беспилотники и электросамокаты вошли в список запрещенных предметов к проносу на парад Победы на Красной площади, следует из памятки организаторов... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T22:42:00+03:00
2025-04-25T22:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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безопасность
день победы
день победы. подготовка к празднику
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вейпы, беспилотники и электросамокаты вошли в список запрещенных предметов к проносу на парад Победы на Красной площади, следует из памятки организаторов мероприятий к 80-летию Победы. В списке предметов, запрещенных к проносу на мероприятие, помимо оружия, колющих и режущих предметов, наркотических и токсических веществ, значится пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики, алкогольные напитки и любые животные. Запрещено брать с собой жидкости объемом свыше 50 мл (к ним относится и парфюмерия), флаги и баннеры (кроме плакатов формата А4). Бытовая химия, электронные устройства для курения и нагрева жидкостей, продукты питания и контейнеры для продуктов также запрещены к проносу. При этом разрешено брать с собой карманные зажигалки, назначенные по медицинским показателям медицинские корсеты и зарегистрированные лекарственные препараты в заводской упаковке. Не запрещается иметь с собой религиозные книги для личного использования и кресла-коляски. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки разрешено проносить с собой только аккредитованным представителям СМИ. Кроме того, запрещен пронос беспилотных воздушных судов и их составных частей, а также воздушные змеи и воздушные шары любых размеров. Все эти предметы аккредитованным журналистам запрещено проносить в Международный пресс-центр, откуда будет осуществляться доступ на площадки мероприятий в честь 80-летия Победы, в том числе на парад на Красной площади, перечень предметов.
https://ria.ru/20250425/proekt-2013521220.html
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общество, россия, москва, безопасность, день победы, день победы. подготовка к празднику, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, Безопасность, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На парад Победы запретили проносить вейпы и дроны

На парад Победы запретили приходить с вейпами, дронами и электросамокатами

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПараде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вейпы, беспилотники и электросамокаты вошли в список запрещенных предметов к проносу на парад Победы на Красной площади, следует из памятки организаторов мероприятий к 80-летию Победы.
В списке предметов, запрещенных к проносу на мероприятие, помимо оружия, колющих и режущих предметов, наркотических и токсических веществ, значится пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики, алкогольные напитки и любые животные. Запрещено брать с собой жидкости объемом свыше 50 мл (к ним относится и парфюмерия), флаги и баннеры (кроме плакатов формата А4). Бытовая химия, электронные устройства для курения и нагрева жидкостей, продукты питания и контейнеры для продуктов также запрещены к проносу.
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При этом разрешено брать с собой карманные зажигалки, назначенные по медицинским показателям медицинские корсеты и зарегистрированные лекарственные препараты в заводской упаковке. Не запрещается иметь с собой религиозные книги для личного использования и кресла-коляски. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки разрешено проносить с собой только аккредитованным представителям СМИ. Кроме того, запрещен пронос беспилотных воздушных судов и их составных частей, а также воздушные змеи и воздушные шары любых размеров.
Все эти предметы аккредитованным журналистам запрещено проносить в Международный пресс-центр, откуда будет осуществляться доступ на площадки мероприятий в честь 80-летия Победы, в том числе на парад на Красной площади, перечень предметов.
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