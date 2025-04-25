https://ria.ru/20250425/parad-2013413977.html

Белорусские и российские летчики провели тренировку парада к 9 мая

Белорусские и российские летчики провели тренировку парада к 9 мая - РИА Новости, 25.04.2025

Белорусские и российские летчики провели тренировку парада к 9 мая

Тренировка воздушной части парада в ознаменование 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, запланированного на 9 мая в Минске, прошла в... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:39:00+03:00

2025-04-25T14:39:00+03:00

2025-04-25T16:08:00+03:00

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МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Тренировка воздушной части парада в ознаменование 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, запланированного на 9 мая в Минске, прошла в пятницу в небе над Заславским водохранилищем, в ней приняли участие белорусские и российские экипажи, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу небе над Заславским водохранилищем под Минском пролетели боевые вертолеты и самолеты военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии и воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации в составе восьми групп. Воздушные суда пилотировали лучшие военные летчики Белоруссии и России. Открыли тренировку к параду три вертолета Ми-8МТВ5, несущих государственный флаг Белоруссии, флаг "80 лет Победы", флаг военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Высота полета вертолетов составила 150 метров, скорость летательных аппаратов - 60 километров в час. Затем на высоте 200 метров со скоростью 200 километров в час пролетели группа в составе четырех вертолетов Ми-8 в боевом порядке "пеленг" и 5 вертолетов Ми-35 в боевом порядке "клин" белорусских вооруженных сил. После этого в боевом порядке "клин" пролетела группа в составе военно-транспортного самолета Ан-26 и звена учебно-боевых самолетов Як-130.Высота полета самолетов – 250 метров, скорость – 350 километров в час. Тренировку продолжили группы из шести самолетов-штурмовиков Су-25 в боевом порядке "пирамида" и шести самолетов-истребителей Су-30СМ в боевом порядке "стрела". Седьмой группой стали четыре самолета Су-30СМ в боевом порядке "пеленг" воздушно-космических сил Российской Федерации. Завершил воздушный показ военно-транспортный самолет Ил-76 в сопровождении группы самолетов Л-39 в боевом порядке "Клин" белорусской армии. Высота полета самолетов составила 250 метров, скорость летательных аппаратов - 500 километров в час. Общая длительность воздушного парада составила около пяти минут.

https://ria.ru/20250424/parad-2013205217.html

https://ria.ru/20250425/repetitsii--2013324028.html

https://ria.ru/20250425/sobyanin-2013323908.html

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