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В Ватикане завершилась церемония закрытия гроба папы римского - РИА Новости, 25.04.2025
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Религия
 
23:22 25.04.2025 (обновлено: 23:30 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/papa-2013525450.html
В Ватикане завершилась церемония закрытия гроба папы римского
В Ватикане завершилась церемония закрытия гроба папы римского - РИА Новости, 25.04.2025
В Ватикане завершилась церемония закрытия гроба папы римского
Церемония закрытия гроба с телом папы Франциска перед предстоящими похоронами прошла в соборе Святого Петра, лицо понтифика было покрыто белым шелковым платком. РИА Новости, 25.04.2025
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религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
в мире
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ВАТИКАН, 25 апр - РИА Новости. Церемония закрытия гроба с телом папы Франциска перед предстоящими похоронами прошла в соборе Святого Петра, лицо понтифика было покрыто белым шелковым платком.Как сообщила служба печати Святого престола, обряд провел Кардинал-камерленго Римско-католической церкви Кевин Фаррелл, который до избрания нового Папы осуществляет административное управление делами Святого престола."Сегодня вечером, в 20.00 (21.00 мск - ред.), у Алтаря Исповедания собора Святого Петра, как и было объявлено, состоялся обряд закрытия гроба Римского Понтифика", - говорится в сообщении.В церемонии приняли участие ряд родственников усопшего. В его гроб вложили специальный нотариальный акт, повествующий о жизни Франциска.Около 250 тысяч человек со среды посетили собор святого Петра для прощания с папой Франциском.Церемония похорон и обряд погребения тела понтифика пройдут в субботу утром.Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
https://ria.ru/20250424/foto--2013253002.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск, В мире
В Ватикане завершилась церемония закрытия гроба папы римского

В соборе Святого Петра завершилась церемония закрытия гроба папы Франциска

© AP Photo / Andrew MedichiniГроб с телом папы римского Франциска
Гроб с телом папы римского Франциска - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Гроб с телом папы римского Франциска. Архивное фото
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ВАТИКАН, 25 апр - РИА Новости. Церемония закрытия гроба с телом папы Франциска перед предстоящими похоронами прошла в соборе Святого Петра, лицо понтифика было покрыто белым шелковым платком.
Как сообщила служба печати Святого престола, обряд провел Кардинал-камерленго Римско-католической церкви Кевин Фаррелл, который до избрания нового Папы осуществляет административное управление делами Святого престола.
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"Сегодня вечером, в 20.00 (21.00 мск - ред.), у Алтаря Исповедания собора Святого Петра, как и было объявлено, состоялся обряд закрытия гроба Римского Понтифика", - говорится в сообщении.
В церемонии приняли участие ряд родственников усопшего. В его гроб вложили специальный нотариальный акт, повествующий о жизни Франциска.
Около 250 тысяч человек со среды посетили собор святого Петра для прощания с папой Франциском.
Церемония похорон и обряд погребения тела понтифика пройдут в субботу утром.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
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