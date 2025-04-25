https://ria.ru/20250425/papa-2013525450.html

В Ватикане завершилась церемония закрытия гроба папы римского

В Ватикане завершилась церемония закрытия гроба папы римского - РИА Новости, 25.04.2025

В Ватикане завершилась церемония закрытия гроба папы римского

Церемония закрытия гроба с телом папы Франциска перед предстоящими похоронами прошла в соборе Святого Петра, лицо понтифика было покрыто белым шелковым платком. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T23:22:00+03:00

2025-04-25T23:22:00+03:00

2025-04-25T23:30:00+03:00

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012904449_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_44fd58c086646fa1c34d6be1073374fd.jpg

ВАТИКАН, 25 апр - РИА Новости. Церемония закрытия гроба с телом папы Франциска перед предстоящими похоронами прошла в соборе Святого Петра, лицо понтифика было покрыто белым шелковым платком.Как сообщила служба печати Святого престола, обряд провел Кардинал-камерленго Римско-католической церкви Кевин Фаррелл, который до избрания нового Папы осуществляет административное управление делами Святого престола."Сегодня вечером, в 20.00 (21.00 мск - ред.), у Алтаря Исповедания собора Святого Петра, как и было объявлено, состоялся обряд закрытия гроба Римского Понтифика", - говорится в сообщении.В церемонии приняли участие ряд родственников усопшего. В его гроб вложили специальный нотариальный акт, повествующий о жизни Франциска.Около 250 тысяч человек со среды посетили собор святого Петра для прощания с папой Франциском.Церемония похорон и обряд погребения тела понтифика пройдут в субботу утром.Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.

https://ria.ru/20250424/foto--2013253002.html

https://ria.ru/20250424/vatikan-2013193899.html

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире