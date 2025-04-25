https://ria.ru/20250425/overchuk-2013316394.html
Оверчук заявил о важности поддержки энергетического сектора
Оверчук заявил о важности поддержки энергетического сектора - РИА Новости, 25.04.2025
Оверчук заявил о важности поддержки энергетического сектора
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в заявлении, распространенном на заседании комитета по развитию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, заявил... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T07:02:00+03:00
2025-04-25T07:02:00+03:00
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технологии
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в заявлении, распространенном на заседании комитета по развитию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, заявил о важности его поддержки энергетического сектора, в особенности ядерной энергетики, а также цифрового сектора, в котором растет число проблем, связанных с искусственным интеллектом. "Мы ожидаем, что Всемирный банк будет уделять первостепенное внимание преимуществам развития энергетического сектора в соответствии с национальными приоритетами... Кроме того, мы видим значительные возможности в ядерной энергетике. Признавая стоимость и временные требования таких проектов, мы считаем, что Банк может играть более активную роль в наращивании знаний и потенциала, особенно в восстановлении атомных электростанций и разработке малых модульных реакторов", - говорится в заявлении Оверчука. Кроме того, еще одной областью, требующей целенаправленного подхода со стороны Всемирного банка, вице-премьер называет цифровой сектор, в котором продолжают расти проблемы, среди них - искусственный интеллект, который может усугубить существующее неравенство и перемещение рабочей силы как внутри стран, так и между ними.
https://ria.ru/20250425/bank-2013316243.html
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технологии, россия, алексей оверчук, всемирный банк, мвф
Технологии, Россия, Алексей Оверчук, Всемирный банк, МВФ
Оверчук заявил о важности поддержки энергетического сектора
Оверчук заявил о важности поддержки энергетического и цифрового секторов