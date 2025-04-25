https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

Зеленский совершил страшную ошибку: для Украины пошел финальный отсчет

Зеленский совершил страшную ошибку: для Украины пошел финальный отсчет - РИА Новости, 25.04.2025

Зеленский совершил страшную ошибку: для Украины пошел финальный отсчет

Евроатлантические квази-элиты так долго пребывали в уверенности, что могут управлять реальностью с помощью "контроля информационной повестки", что на самом деле РИА Новости, 25.04.2025

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Евроатлантические квази-элиты так долго пребывали в уверенности, что могут управлять реальностью с помощью "контроля информационной повестки", что на самом деле поверили в это и пропустили тот момент, когда жестокая реальность постучала им одновременно в окно и дверь и теперь убежать и скрыться от нее невозможно.Масштабная накачка информационного поля "утечками мирного плана Трампа" перед планировавшейся в Лондоне встречей евролидеров с высокими представителями США нужна была для того, чтобы Россия от предполагаемого плана отказалась. После этого ее можно было бы громко объявить "противником мира" и поставить Трампа в положение, когда достижение договоренностей с Россией стало бы невозможным.Но Москва промолчала, а Зеленский не смог. Он категорически отверг план Трампа по указке из Лондона и Парижа, потому что там посчитали, что Трамп в очередной раз блефует и при жестком сопротивлении сдаст назад.Зеленский, Стармер и Макрон ошиблись, и это означает, что минские и стамбульские предложения России навсегда отправлены спецкурьером в архив.Евромахинаторы не учли, что резкая реакция Трампа и других представителей его администрации — это не привычная перебранка, которой тешатся милые в соцсетях, а отголоски принятых финальных решений, у которых будут вполне конкретные, физические, болезненные (и смертельные) последствия. Дональд Трамп для непонятливых обозначил совершенно конкретно — "это предложение окончательное". Для совсем непонятливых госсекретарь Рубио расшифровал на пальцах: "Если переговоры под руководством США потерпят неудачу, Украина может получить от России более жесткие условия", а "кучка младших американских партнеров" может превратиться в младших помощников старшего евродворника.Все еще не понимая, что поезд уже ушел, Макрон и Стармер бросились к телефону, и их улыбка медленно сползла. Им в последний раз объяснили, что взрослые парни обо всем договорились, и если они будут еще ставить палки в колеса — им несдобровать.В британском издании Express мгновенно появилась статья, где в красках описывается паника премьер-министра Стармера после новости о том, что Трамп отправил в Лондон министра финансов Бессента для пересмотра тарифов, которые теперь могут стать для Великобритании "убийственными", и клубу друзей Зеленского нужно срочно решать, с кем они — с Вашингтоном или Киевом. Сразу после этого из Лондона пришла информация, что британцы как-то вдруг расхотели отправлять бравых "миротворцев" на помощь Зеленскому: "Британия больше не хочет отправлять войска в Украину. Отправка сухопутных войск считается слишком рискованной из-за вероятности более масштабной войны". А что случилось, господа?Судя по всему, подобные бледные всадники были отправлены и в другие европейские столицы, потому что тот же немецкий Bild сразу доложил, что "в Киеве готовятся к наихудшему сценарию — полному прекращению помощи со стороны США".Чтобы два раза не вставать, на вашингтонский ковер был вызван генсек НАТО Марк Рютте для дружеской освежающей беседы с госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и советником Белого дома по нацбезопасности Майклом Уолтцем. С учетом заявления Хегсета о том, что "США более не могут быть гарантом безопасности Европы", на этой встрече будет обсуждаться, чьи манатки собираются в первую очередь, а чьи — во вторую.Еще забавнее наблюдать, как вдруг замироточили европейские нано-ястребы. Не кто иной, как президент Польши Анджей Дуда в интервью Euronews вчера заявил, что ""Украине придется уступить, потому что, вероятно, именно это и произойдет. В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе". Куда делись планы показать русским польскую Кузькину мать — он не уточнил.Впрочем, одними из первых серьезность гнева Трампа и непреклонность русских осознали западные финансисты. Вчера было объявлено, что Украине совершенно случайно "не удалось договориться с инвесторами" о реструктуризации трехмиллиардного долга по ценным бумагам, который привязан к ВВП, и по мнению The Financial Times, "Украина может уже в мае объявить дефолт из-за долгов". Тертые банкиры всегда знают, где проходит грань между "мегафонной дипломатией" и дымящимся паяльником, и решили быстренько вывезти свои капиталы в более безопасное место.Некоторые западные политические эксперты уверены, что своим демаршем Зеленский окончательно загнал себя в угол: "Отказ от территорий означает политическое самоубийство, а продолжение войны грозит военным коллапсом". Большинство же приходят к выводу, что это была неудачная попытка отсрочить неизбежное — нарастающий военный коллапс, утрату Украиной субъектности и "фактический раздел страны".Экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что "Россия может получить еще больше территорий, прежде чем это все закончится, и украинцы не смогут с этим ничего сделать", а немецкий мозговой центр SWP не стал тратить много бумаги: "Если США прекратят военную помощь и пойдут на уступки России, то оборона Украины может рухнуть к концу 2025 года, что приведет к возможности российского диктата мира и потере шансов на сохранение независимого государства. В этом сценарии речь идет о риске дестабилизации страны, распаде монополии на насилие и начале партизанской войны, а также о новой волне массового бегства населения".В своем интервью изданию Le Point пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал то, что наши противники отказываются услышать: "Еще до февраля 2022 года мы стремились урегулировать этот вопрос мирным путем — тогда Путин предложил начать переговоры. Сегодня ведутся разговоры о мире с американцами. Однако европейцы настаивают на войне, тогда как мы намерены достичь своих целей. Будь то мирным путем или военным — мы их достигнем".Неизвестно, о каких новых целях наши переговорщики теперь ведут разговор с американцами, но вчера президент США Дональд Трамп с облегчением сообщил, что Россия вроде как пошла на уступки и "отказалась от захвата всей территории Украины".Но у Зеленского и его дружков еще есть шанс сорвать эту договоренность — надо просто продолжать воевать, и каждый получит свое.

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россия, украина, лондон, дональд трамп, марко рубио, пит хегсет, нато, аналитика