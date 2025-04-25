https://ria.ru/20250425/orban-2013449460.html
Венгрия не собирается покидать Евросоюз, заявил Орбан
Венгрия не собирается покидать Евросоюз, заявил Орбан - РИА Новости, 25.04.2025
Венгрия не собирается покидать Евросоюз, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не собирается покидать Евросоюз, а будет работать над его трансформацией. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:10:00+03:00
2025-04-25T16:10:00+03:00
2025-04-25T16:10:00+03:00
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виктор орбан
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не собирается покидать Евросоюз, а будет работать над его трансформацией. "Венгрия не покинет ЕС. Мы вместе с партией "Патриоты Европы" трансформируем его, чтобы восстановить тот союз, в который однажды вступили Венгрия и Польша. Тогда брюссельские бюрократы служили на благо людей, а не себя. Тогда брюссельские бюрократы не вмешивались во внутренние политические дебаты стран-членов, как они делают это сейчас в Польше и Венгрии", - написал Орбан в соцсети X.
https://ria.ru/20250315/orban-2005172118.html
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в мире, венгрия, польша, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Польша, Виктор Орбан, Евросоюз
Венгрия не собирается покидать Евросоюз, заявил Орбан
Орбан заявил, что Венгрия будет работать над трансформацией Евросоюза