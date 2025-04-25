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Опрос показал отношение американцев к пошлинам Трампа - РИА Новости, 25.04.2025
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20:18 25.04.2025 (обновлено: 20:22 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/opros-2013508489.html
Опрос показал отношение американцев к пошлинам Трампа
Опрос показал отношение американцев к пошлинам Трампа - РИА Новости, 25.04.2025
Опрос показал отношение американцев к пошлинам Трампа
Почти две третьих американцев не одобряют политику пошлин администрации президента США Дональда Трампа, следует из результатов опроса газеты Washington Post,... РИА Новости, 25.04.2025
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сша
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Почти две третьих американцев не одобряют политику пошлин администрации президента США Дональда Трампа, следует из результатов опроса газеты Washington Post, телеканала ABC и компании Ipsos. Согласно результатам опроса, 64% респондентов отрицательно оценивают действия Трампа в сфере пошлин, 34% дают положительную оценку его действиям. Мнения заметно разделились по партийному признаку: 74% республиканцев одобряют пошлины, среди демократов такого мнения придерживаются лишь 4%. Отмечается, что введение пошлин оказалось одной из наименее одобряемых мер администрации. Большая часть респондентов считает, что пошлины приведут к инфляции и повредят статусу США как мирового лидера. В то же время большинство респондентов - 59% - полагают, что пошлины положительно повлияют на создание в Соединенных Штатах рабочих мест в сфере производства. Опрос проводился с 18 по 22 апреля среди 2464 взрослых американцев. Погрешность составляет 2%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250416/reyting-2011642683.html
https://ria.ru/20250414/tramp-2011120725.html
сша
китай
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353
60
353
60
сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Опрос показал отношение американцев к пошлинам Трампа

WP: почти две трети американцев не одобряют политику пошлин администрации Трампа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Почти две третьих американцев не одобряют политику пошлин администрации президента США Дональда Трампа, следует из результатов опроса газеты Washington Post, телеканала ABC и компании Ipsos.
Согласно результатам опроса, 64% респондентов отрицательно оценивают действия Трампа в сфере пошлин, 34% дают положительную оценку его действиям. Мнения заметно разделились по партийному признаку: 74% республиканцев одобряют пошлины, среди демократов такого мнения придерживаются лишь 4%.
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Отмечается, что введение пошлин оказалось одной из наименее одобряемых мер администрации. Большая часть респондентов считает, что пошлины приведут к инфляции и повредят статусу США как мирового лидера. В то же время большинство респондентов - 59% - полагают, что пошлины положительно повлияют на создание в Соединенных Штатах рабочих мест в сфере производства.
Опрос проводился с 18 по 22 апреля среди 2464 взрослых американцев. Погрешность составляет 2%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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