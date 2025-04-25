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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 25.04.2025
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10:26 25.04.2025 (обновлено: 21:54 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/opros--2013336799.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 25.04.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Большинство россиян скорее доверяют президенту Владимиру Путину, следует из данных опроса на сайте ФОМ. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T10:26:00+03:00
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владимир путин
михаил мишустин
россия
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
общество
политика
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Большинство россиян скорее доверяют президенту Владимиру Путину, следует из данных опроса на сайте ФОМ. Так, о доверии главе государства заявили 80% опрошенных, при этом недоверие выразили лишь десять процентов.Кроме того, 81% респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, и только семь процентов придерживаются противоположного мнения. Более половины (56%) опрошенных отметили, что российское правительство работает скорее хорошо, и только 23% не согласны с этой позицией. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 57% россиян, и лишь десять процентов — нет.Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины (46%) заявили, что проголосовали бы за "Единую Россию", по девять процентов опрошенных отдали бы голоса за ЛДПР и за КПРФ, три процента — за партию "Новые люди", четыре процента — за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проходил с 18 по 20 апреля. Его проводили среди 1,5 тысячи граждан в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте. Метод исследования — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20250330/simonjan-2008290115.html
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РИА Новости
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владимир путин, михаил мишустин, россия, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество, политика
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество, Политика
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 80% россиян заявили о доверии Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Большинство россиян скорее доверяют президенту Владимиру Путину, следует из данных опроса на сайте ФОМ.
Так, о доверии главе государства заявили 80% опрошенных, при этом недоверие выразили лишь десять процентов.
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Кроме того, 81% респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, и только семь процентов придерживаются противоположного мнения.
Более половины (56%) опрошенных отметили, что российское правительство работает скорее хорошо, и только 23% не согласны с этой позицией. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 57% россиян, и лишь десять процентов — нет.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины (46%) заявили, что проголосовали бы за "Единую Россию", по девять процентов опрошенных отдали бы голоса за ЛДПР и за КПРФ, три процента — за партию "Новые люди", четыре процента — за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проходил с 18 по 20 апреля. Его проводили среди 1,5 тысячи граждан в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте. Метод исследования — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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Владимир ПутинМихаил МишустинРоссияФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная РоссияОбществоПолитика
 
 
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