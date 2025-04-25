https://ria.ru/20250425/opros--2013336799.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 25.04.2025

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Большинство россиян скорее доверяют президенту Владимиру Путину, следует из данных опроса на сайте ФОМ. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T10:26:00+03:00

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2025-04-25T21:54:00+03:00

владимир путин

михаил мишустин

россия

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

общество

политика

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Большинство россиян скорее доверяют президенту Владимиру Путину, следует из данных опроса на сайте ФОМ. Так, о доверии главе государства заявили 80% опрошенных, при этом недоверие выразили лишь десять процентов.Кроме того, 81% респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, и только семь процентов придерживаются противоположного мнения. Более половины (56%) опрошенных отметили, что российское правительство работает скорее хорошо, и только 23% не согласны с этой позицией. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 57% россиян, и лишь десять процентов — нет.Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины (46%) заявили, что проголосовали бы за "Единую Россию", по девять процентов опрошенных отдали бы голоса за ЛДПР и за КПРФ, три процента — за партию "Новые люди", четыре процента — за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проходил с 18 по 20 апреля. Его проводили среди 1,5 тысячи граждан в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте. Метод исследования — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250330/simonjan-2008290115.html

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владимир путин, михаил мишустин, россия, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество, политика