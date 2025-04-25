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Генсек ООН не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:25 25.04.2025 (обновлено: 20:31 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/oon-2013509026.html
Генсек ООН не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы
Генсек ООН не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 25.04.2025
Генсек ООН не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы
Генсек ООН Антониу Гутерреш не поедет в Москву на праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил его представитель... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T20:25:00+03:00
2025-04-25T20:31:00+03:00
москва
оон
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не поедет в Москву на праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду сообщал, что, "насколько он знает", генсек ООН не планировал приезжать в Москву на 80-летие Победы."Нет, генеральный секретарь не сможет посетить празднования", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250409/putin-2010209706.html
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москва, оон, в мире, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
Москва, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Генсек ООН не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

Генсек ООН не приедет в Москву на мероприятия по случаю 80-летия Победы

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не поедет в Москву на праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду сообщал, что, "насколько он знает", генсек ООН не планировал приезжать в Москву на 80-летие Победы.
"Нет, генеральный секретарь не сможет посетить празднования", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваООНВ миреСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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