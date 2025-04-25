https://ria.ru/20250425/oon-2013509026.html

Генсек ООН не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

Генсек ООН не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 25.04.2025

Генсек ООН не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

Генсек ООН Антониу Гутерреш не поедет в Москву на праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил его представитель... РИА Новости, 25.04.2025

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москва

оон

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не поедет в Москву на праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду сообщал, что, "насколько он знает", генсек ООН не планировал приезжать в Москву на 80-летие Победы."Нет, генеральный секретарь не сможет посетить празднования", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250409/putin-2010209706.html

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москва, оон, в мире, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне