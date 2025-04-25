https://ria.ru/20250425/oon-2013476804.html

СБ ООН проведет заседание по Украине 29 апреля

СБ ООН проведет заседание по Украине 29 апреля - РИА Новости, 25.04.2025

СБ ООН проведет заседание по Украине 29 апреля

Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 29 апреля, заседание по украинскому кризису, сообщили журналистам в постпредстве РФ при организации. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:34:00+03:00

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 29 апреля, заседание по украинскому кризису, сообщили журналистам в постпредстве РФ при организации. Там уточнили, что "заседание пройдет во вторник в 16.00 времени Нью-Йорка (23.00 мск)". Как отметили в российской миссии, заседание пройдет по запросу западных стран.

https://ria.ru/20250424/oon-2013260174.html

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