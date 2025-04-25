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СБ ООН проведет заседание по Украине 29 апреля - РИА Новости, 25.04.2025
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17:34 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/oon-2013476804.html
СБ ООН проведет заседание по Украине 29 апреля
СБ ООН проведет заседание по Украине 29 апреля - РИА Новости, 25.04.2025
СБ ООН проведет заседание по Украине 29 апреля
Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 29 апреля, заседание по украинскому кризису, сообщили журналистам в постпредстве РФ при организации. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:34:00+03:00
2025-04-25T17:34:00+03:00
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 29 апреля, заседание по украинскому кризису, сообщили журналистам в постпредстве РФ при организации. Там уточнили, что "заседание пройдет во вторник в 16.00 времени Нью-Йорка (23.00 мск)". Как отметили в российской миссии, заседание пройдет по запросу западных стран.
https://ria.ru/20250424/oon-2013260174.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), совет безопасности оон, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Совет Безопасности ООН, ООН
СБ ООН проведет заседание по Украине 29 апреля

СБ ООН по запросу западных стран проведет заседание по Украине 29 апреля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 29 апреля, заседание по украинскому кризису, сообщили журналистам в постпредстве РФ при организации.
Там уточнили, что "заседание пройдет во вторник в 16.00 времени Нью-Йорка (23.00 мск)".
Как отметили в российской миссии, заседание пройдет по запросу западных стран.
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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24 апреля, 17:51
 
В миреРоссияНью-Йорк (город)Совет Безопасности ООНООН
 
 
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