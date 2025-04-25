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В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения - РИА Новости, 25.04.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:16:00+03:00
2025-04-25T06:16:00+03:00
2025-04-25T06:22:00+03:00
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.
нижний новгород
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нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на подъем и выпуск самолетов