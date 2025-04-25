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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 25.04.2025
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска утром выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в пятницу в управлении... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T09:19:00+03:00
2025-04-25T09:19:00+03:00
2025-04-25T09:19:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Украинские войска утром выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в пятницу в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Ранее в пятницу мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за детонации украинского суббоеприпаса типа "колокольчик" ранен мирный горожанин. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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нато, иван приходько, горловка, украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Иван Приходько, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ с утра обстреляли Никитовский район Горловки кассетными снарядами