https://ria.ru/20250425/obstrel-2013315987.html

Индия сообщила об обстреле со стороны Пакистана

Индия сообщила об обстреле со стороны Пакистана - РИА Новости, 25.04.2025

Индия сообщила об обстреле со стороны Пакистана

Армия Индии зафиксировала обстрел пограничных постов из стрелкового оружия со стороны Пакистана, сообщил NDTV. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T06:44:00+03:00

2025-04-25T06:44:00+03:00

2025-04-25T10:29:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр — РИА Новости. Армия Индии зафиксировала обстрел пограничных постов из стрелкового оружия со стороны Пакистана, сообщил NDTV."Вчера вечером Пакистан начал стрелять из стрелкового оружия в некоторых местах вдоль линии контроля. На стрельбу был дан эффективный ответ", — заявили источники телеканала. Они отметили, что силы безопасности "эффективно отреагировали" на действия пакистанской армии, добавив, что жертв и пострадавших нет.Перестрелка произошла через несколько дней после террористического нападения на туристов в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 человек.Инцидент спровоцировал новый кризис между Индией и Пакистаном. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари. Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.Систему освобождения от виз СААРК ввели в 1992 году. Сейчас в списке значатся 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные чиновники, судьи высших судов, парламентарии, бизнесмены, журналисты, спортсмены.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250424/pakistan-2013206178.html

https://ria.ru/20250424/spetssluzhby-2013142776.html

https://ria.ru/20250425/glava-2013308963.html

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в мире, пакистан, индия, джамму, кашмир, нарендра моди