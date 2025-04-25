https://ria.ru/20250425/obrazovanie-2013325330.html

Эксперты обсудили выход российского аграрного образования на мировой рынок

Эксперты обсудили выход российского аграрного образования на мировой рынок - РИА Новости, 25.04.2025

Эксперты обсудили выход российского аграрного образования на мировой рынок

В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Ксения Шевелкина заявила о выходе... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:13:00+03:00

2025-04-25T09:13:00+03:00

2025-04-25T09:18:00+03:00

общество

образование - общество

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Ксения Шевелкина заявила о выходе отечественного аграрного высшего образования на международный уровень. По словам экспертов, сегодня в нашей стране порядка 12 тысяч иностранных студентов обучаются по программам сельскохозяйственного направления."Экспорт образования – один из инструментов выстраивания качественных отношений с дружественными странами по всем трекам, которые связаны с продовольствием и развитием сельского хозяйства. Чтобы адаптировать наши программы, многие вузы внедряют обучение на английском, французском и китайском языках", — сообщила Шевелкина.Рассматривая перспективы международного сотрудничества аграрных вузов, замминистра продолжила:"Мы рассчитываем увеличить контингент иностранных студентов до 30 тысяч. Мы бы хотели выстроить понятную схему работы, чтобы конкретные страны были закреплены за отдельными вузами. Мы формируем дорожную карту и перечень специалистов, которые требуются в ту или иную страну". Сейчас таких стран около 160, а увеличить контингент иностранных студентов планируется до 30 тысяч.Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов подтвердил, что Российская Федерация — "одно из ведущих государств в аграрном образовании", а "за рубежом есть интерес именно к этому направлению подготовки".Анализируя возможные образовательные траектории, Шевцов отметил: "Чтобы получить высококвалифицированного специалиста, мы должны очень дифференцированно подходить к тому студенту, который к нам приезжает. Мы должны замотивировать иностранцев. Прийти в школы, чтобы они уже изучали русский язык. Чтобы они понимали: получая образование в любом аграрном вузе, они станут квалифицированными специалистами, потом вернутся на родину и будут полезны своей стране".Замглавы Россотрудничества подтвердил, что аграрный блок находится в сегменте уникальных направлений для позиционирования нашей страны за рубежом по образовательному треку в соотношении цены и качества.В Указе Президента Российской Федерации В.В Путина поставлена задача в 1,5 раза нарастить экспорт продовольствия к 2030 году. Достижения российской аграрной науки вносят весомый вклад в устойчивое развитие продовольственной безопасности мира и повышение качества жизни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование - общество