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Ученые выяснили, когда начинает вредить нездоровый образ жизни - РИА Новости, 25.04.2025
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Наука
 
04:53 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/obraz-2013310911.html
Ученые выяснили, когда начинает вредить нездоровый образ жизни
Ученые выяснили, когда начинает вредить нездоровый образ жизни - РИА Новости, 25.04.2025
Ученые выяснили, когда начинает вредить нездоровый образ жизни
Последствия нездорового и пассивного образа жизни в молодости начинают негативно сказываться на здоровье уже с 36 лет, свидетельствует исследование,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T04:53:00+03:00
2025-04-25T04:53:00+03:00
наука
финляндия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Последствия нездорового и пассивного образа жизни в молодости начинают негативно сказываться на здоровье уже с 36 лет, свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Annals of Medicine. Авторы исследования из Финляндии отслеживали здоровье сотен финнов, родившихся в 1959 году, в разные периоды их жизни и обнаружили, что те, кто в молодые годы постоянно курил, пил и вел пассивный образ жизни, в конечном итоге становились более больными и подавленными, чем их ровесники. "Таким образом, накопленная зависимость от раннего рискованного поведения существует уже в возрасте 36 лет, а не только на более поздних этапах среднего возраста", - говорится в исследовании. К этому возрасту, согласно исследованию, нездоровые привычки приводят к ухудшению здоровья, включая более высокие показатели депрессии, рака, болезней сердца, легких и ранней смерти. Этот вред оставался неизменным на протяжении 40, 50 и 60 лет. По словам ученых, отказ от вредных привычек до достижения среднего возраста имеет решающее значение для профилактики последующих рисков для здоровья.
https://ria.ru/20250318/nauka-2004939204.html
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финляндия
Наука, Финляндия
Ученые выяснили, когда начинает вредить нездоровый образ жизни

Annals of Medicine: нездоровый и пассивный образ жизни вредит здоровью с 36 лет

© Depositphotos.com / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Depositphotos.com / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Последствия нездорового и пассивного образа жизни в молодости начинают негативно сказываться на здоровье уже с 36 лет, свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Annals of Medicine.
Авторы исследования из Финляндии отслеживали здоровье сотен финнов, родившихся в 1959 году, в разные периоды их жизни и обнаружили, что те, кто в молодые годы постоянно курил, пил и вел пассивный образ жизни, в конечном итоге становились более больными и подавленными, чем их ровесники.
"Таким образом, накопленная зависимость от раннего рискованного поведения существует уже в возрасте 36 лет, а не только на более поздних этапах среднего возраста", - говорится в исследовании.
К этому возрасту, согласно исследованию, нездоровые привычки приводят к ухудшению здоровья, включая более высокие показатели депрессии, рака, болезней сердца, легких и ранней смерти. Этот вред оставался неизменным на протяжении 40, 50 и 60 лет.
По словам ученых, отказ от вредных привычек до достижения среднего возраста имеет решающее значение для профилактики последующих рисков для здоровья.
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НаукаФинляндия
 
 
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