https://ria.ru/20250425/obraz-2013310911.html

Ученые выяснили, когда начинает вредить нездоровый образ жизни

Ученые выяснили, когда начинает вредить нездоровый образ жизни - РИА Новости, 25.04.2025

Ученые выяснили, когда начинает вредить нездоровый образ жизни

Последствия нездорового и пассивного образа жизни в молодости начинают негативно сказываться на здоровье уже с 36 лет, свидетельствует исследование,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T04:53:00+03:00

2025-04-25T04:53:00+03:00

2025-04-25T04:53:00+03:00

наука

финляндия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Последствия нездорового и пассивного образа жизни в молодости начинают негативно сказываться на здоровье уже с 36 лет, свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Annals of Medicine. Авторы исследования из Финляндии отслеживали здоровье сотен финнов, родившихся в 1959 году, в разные периоды их жизни и обнаружили, что те, кто в молодые годы постоянно курил, пил и вел пассивный образ жизни, в конечном итоге становились более больными и подавленными, чем их ровесники. "Таким образом, накопленная зависимость от раннего рискованного поведения существует уже в возрасте 36 лет, а не только на более поздних этапах среднего возраста", - говорится в исследовании. К этому возрасту, согласно исследованию, нездоровые привычки приводят к ухудшению здоровья, включая более высокие показатели депрессии, рака, болезней сердца, легких и ранней смерти. Этот вред оставался неизменным на протяжении 40, 50 и 60 лет. По словам ученых, отказ от вредных привычек до достижения среднего возраста имеет решающее значение для профилактики последующих рисков для здоровья.

https://ria.ru/20250318/nauka-2004939204.html

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финляндия