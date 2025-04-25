Ученые выяснили, когда начинает вредить нездоровый образ жизни
Annals of Medicine: нездоровый и пассивный образ жизни вредит здоровью с 36 лет
© Depositphotos.com / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
© Depositphotos.com / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Последствия нездорового и пассивного образа жизни в молодости начинают негативно сказываться на здоровье уже с 36 лет, свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Annals of Medicine.
Авторы исследования из Финляндии отслеживали здоровье сотен финнов, родившихся в 1959 году, в разные периоды их жизни и обнаружили, что те, кто в молодые годы постоянно курил, пил и вел пассивный образ жизни, в конечном итоге становились более больными и подавленными, чем их ровесники.
"Таким образом, накопленная зависимость от раннего рискованного поведения существует уже в возрасте 36 лет, а не только на более поздних этапах среднего возраста", - говорится в исследовании.
К этому возрасту, согласно исследованию, нездоровые привычки приводят к ухудшению здоровья, включая более высокие показатели депрессии, рака, болезней сердца, легких и ранней смерти. Этот вред оставался неизменным на протяжении 40, 50 и 60 лет.
По словам ученых, отказ от вредных привычек до достижения среднего возраста имеет решающее значение для профилактики последующих рисков для здоровья.
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