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За освободившимся пособником захватчиков "Норд-Оста" установили надзор - РИА Новости, 25.04.2025
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07:15 25.04.2025 (обновлено: 07:17 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/nordost-2013317310.html
За освободившимся пособником захватчиков "Норд-Оста" установили надзор
За освободившимся пособником захватчиков "Норд-Оста" установили надзор - РИА Новости, 25.04.2025
За освободившимся пособником захватчиков "Норд-Оста" установили надзор
Суд установил восьмилетний административный надзор за вышедшим спустя 22 года в колонии на свободу Алиханом Межиевым - фигурантом дела о пособничестве захвату... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T07:15:00+03:00
2025-04-25T07:17:00+03:00
происшествия
москва
россия
алихан межиев
дубровка
кировская область
мовсар бараев
московский городской суд
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Суд установил восьмилетний административный надзор за вышедшим спустя 22 года в колонии на свободу Алиханом Межиевым - фигурантом дела о пособничестве захвату террористами заложников в Театральном центре на Дубровке и подрыве машины у McDonald's на юго-западе Москвы, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Мосгорсуд в 2004 году приговорил Межиева к 22 годам лишения свободы. Наказание исчислялось с ноября 2002 года. Межиев в ходе рассмотрения дела частично признал вину.Как указано в материалах, за Межиевым, который отбывал срок в колонии в Кировской области, установлен административный надзор.Он обязан четыре раза в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства или фактического нахождения, Межиеву запрещено выезжать за пределы определенной территории без разрешения правоохранителей. Также ему нельзя выходить из дома с 22.00 до 6.00 и посещать массовые мероприятия.В период отбывания наказания Межиев был признан судом злостным нарушителем порядка, он также состоит на профилактическом учете как лицо, изучающее, пропагандирующее, исповедующее и распространяющее экстремистскую идеологию.В октябре 2022 года у ресторана McDonald's на улице Покрышкина в Москве был взорван автомобиль. Один человек погиб и восемь получили ранения. Через несколько дней группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках с 23 по 26 октября 2002 года зрителей мюзикла "Норд-Ост" в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". Всего в плену у террористов оказались более 900 человек. В результате операции спецслужб были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.
https://ria.ru/20221023/terakt-1825805630.html
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происшествия, москва, россия, алихан межиев, дубровка, кировская область, мовсар бараев, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Алихан Межиев, Дубровка, Кировская область, Мовсар Бараев, Московский городской суд
За освободившимся пособником захватчиков "Норд-Оста" установили надзор

За освободившимся пособником захватчиков "Норд-Оста" Межиевым установили надзор

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКолония
Колония - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Суд установил восьмилетний административный надзор за вышедшим спустя 22 года в колонии на свободу Алиханом Межиевым - фигурантом дела о пособничестве захвату террористами заложников в Театральном центре на Дубровке и подрыве машины у McDonald's на юго-западе Москвы, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Мосгорсуд в 2004 году приговорил Межиева к 22 годам лишения свободы. Наказание исчислялось с ноября 2002 года. Межиев в ходе рассмотрения дела частично признал вину.
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Как указано в материалах, за Межиевым, который отбывал срок в колонии в Кировской области, установлен административный надзор.
Он обязан четыре раза в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства или фактического нахождения, Межиеву запрещено выезжать за пределы определенной территории без разрешения правоохранителей. Также ему нельзя выходить из дома с 22.00 до 6.00 и посещать массовые мероприятия.
В период отбывания наказания Межиев был признан судом злостным нарушителем порядка, он также состоит на профилактическом учете как лицо, изучающее, пропагандирующее, исповедующее и распространяющее экстремистскую идеологию.
В октябре 2022 года у ресторана McDonald's на улице Покрышкина в Москве был взорван автомобиль. Один человек погиб и восемь получили ранения. Через несколько дней группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках с 23 по 26 октября 2002 года зрителей мюзикла "Норд-Ост" в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". Всего в плену у террористов оказались более 900 человек. В результате операции спецслужб были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.
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