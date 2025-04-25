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Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" вышел на свободу - РИА Новости, 25.04.2025
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02:50 25.04.2025 (обновлено: 03:12 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/nord-ost-2013307625.html
Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" вышел на свободу
Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" вышел на свободу - РИА Новости, 25.04.2025
Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" вышел на свободу
Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет колонии, полностью отбыв назначенное наказание, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.04.2025
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет колонии, полностью отбыв назначенное наказание, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Межиева приговорили в 2004 году к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и пособничестве террористам, которые захватили заложников в Театральном центре на Дубровке. Межиев частично признал вину.Наказание отчислялось с ноября 2002 года."Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание", — сказал собеседник агентства. В октябре 2002 года у ресторана "Макдональдс" на улице Покрышкина в Москве взорвался автомобиль. Один человек погиб и восемь пострадали. Через несколько дней группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках с 23 по 26 октября 2002 года зрителей мюзикла "Норд-Ост" в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". Всего в плену у террористов оказались более 900 человек. В результате операции спецслужбы ликвидировали всех террористов и освободили большинство заложников, из которых, по официальным данным, в общей сложности погибли 130 человек.
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москва, мовсар бараев, происшествия
Москва, Мовсар Бараев, Происшествия
Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" вышел на свободу

Осужденный по делу "Норд-Оста" Межиев вышел на свободу после 22 лет колонии

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные
Заключенные - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет колонии, полностью отбыв назначенное наказание, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Межиева приговорили в 2004 году к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и пособничестве террористам, которые захватили заложников в Театральном центре на Дубровке. Межиев частично признал вину.
Наказание отчислялось с ноября 2002 года.
"Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание", — сказал собеседник агентства.
В октябре 2002 года у ресторана "Макдональдс" на улице Покрышкина в Москве взорвался автомобиль. Один человек погиб и восемь пострадали. Через несколько дней группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках с 23 по 26 октября 2002 года зрителей мюзикла "Норд-Ост" в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". Всего в плену у террористов оказались более 900 человек. В результате операции спецслужбы ликвидировали всех террористов и освободили большинство заложников, из которых, по официальным данным, в общей сложности погибли 130 человек.
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