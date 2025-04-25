https://ria.ru/20250425/nord-ost-2013307625.html

Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" вышел на свободу

Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" вышел на свободу - РИА Новости, 25.04.2025

Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" вышел на свободу

Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет колонии, полностью отбыв назначенное наказание, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T02:50:00+03:00

2025-04-25T02:50:00+03:00

2025-04-25T03:12:00+03:00

москва

мовсар бараев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736241864_0:160:3067:1885_1920x0_80_0_0_4d30cfe7ed448a0d36bdd7ef5299dca5.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Осужденный по делу о захвате "Норд-Оста" Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет колонии, полностью отбыв назначенное наказание, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Межиева приговорили в 2004 году к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и пособничестве террористам, которые захватили заложников в Театральном центре на Дубровке. Межиев частично признал вину.Наказание отчислялось с ноября 2002 года."Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание", — сказал собеседник агентства. В октябре 2002 года у ресторана "Макдональдс" на улице Покрышкина в Москве взорвался автомобиль. Один человек погиб и восемь пострадали. Через несколько дней группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках с 23 по 26 октября 2002 года зрителей мюзикла "Норд-Ост" в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". Всего в плену у террористов оказались более 900 человек. В результате операции спецслужбы ликвидировали всех террористов и освободили большинство заложников, из которых, по официальным данным, в общей сложности погибли 130 человек.

https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мовсар бараев, происшествия